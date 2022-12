STIŽU LEDENI DANI: Objavljena DETALJNA vremenska prognoza za decembar, poznato i da li će biti SNEGA ZA PRAZNIKE

Meteorolog Ivan Ristić dao je detaljnu vremensku prognozu za decembar i otkrio kada nam dolazi pravo zimsko vreme.

Prema rečima meteorologa rasprostranjenost snežnog pokrivača na severnoj hemisferi krajem novembra predstavlja važan parametar za ranu zimsku prognozu. Ove godine snežni pokrivač je mnogo veći od proseka i prema postojećim globalnim procenama, sada je iznad najvećeg ikada zabeleženog nivoa od kad se vrše merenja. Dobar deo Evrope, pa i naša zemlja, nema snega, a temperature su znatno više.

- Tokom prve dekade decembra jača ciklonska aktivnost iznad zapadne i jugozapadne Evrope donoseći u te krajeve vlažan i topliji atlanski vazduh. Naša zemlja biće na periferiji ovog ciklona zbog čega će dolaziti povremeno do prolaznih naoblačenja praćenih kišom na visokim planinama snegom. Posle kratkotrajnog smirivanja vetra za sledeći vikend, 3. i 4. decembra, ponovo vetrovito sa pojačanim jugoistočnim vetrom poznatijim kao košava. Maksimalna temperatura tokom prve dekade decembra biće u manjem postepenom porastu i kretaće se od 5 do 10 stepeni Celzijusa tokom ove nedelje i 10 do 15 stepeni Celzijusa u drugoj polovini naredne nedelje - prognozira Ristić.

Početkom druge dekade decembra temperatura u postepenom padu i ponovo će se kretati u granicama od 5 do 10 stepeni Celzijusa. Vreme promenljivo, pretežno oblačno, povremeno sa kišom, na višim planinama snegom.

Od polovine decembra dolazi pravo zimsko vreme

Hladni dani očekuju se pre početka zime, pa nam prvo jače zahlađenje stiže već polovinom decembra.

- Sredinom meseca očekuje se prvo jače zahlađenje, pad temperature uz pojačan severni vetar i sneg u većem delu zemlje. To se otprilike poklapa sa kalendarskim početkom zime. Druga polovina decembra biće znatno hladnija od prve i najviše dnevne temperature biće od 0 do 5, a najniže od -5 do 0 stepeni Celzijusa. Ukoliko bude i većih snežnih padavina treba očekivati i ledene dane kada temperatura ne prelazi 0 stepeni Celzijusa - ističe meteorolog i dodaje da postoje velike šanse da novogodišnju noć dočekamo pod snegom.

Autor: