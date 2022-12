U POJEDINIM MESTIMA JUTARNJA TEMPERATURA NA NULI! Danas hladno i oblačno - Moguća susnežica i kiša!

Prema prognozi RHMZ, pre podne se očekuje slaba kiša i susnežica na severu i zapadu Srbije, a u Timočkoj Krajini slab sneg.

Posle podne u svim krajevima suvo, a na jugu i sa sunčanim periodima.



Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u donjem Podunavlju i Pomoravlju povremeno jak.

Najniža temperatura od 0 do 3 stepena, na jugu Srbije do devet stepeni.



Vreme u Beogradu



I u glavnom gradu oblačno s kratkotrajnom kišom, a u višim delovima grada moguć je i susnežica.



U toku dana biće umereno do potpuno oblačno i suvo. Duvaće umeren istočni i jugoistočni vetar.

Najniža temperatura od 1 do 3 stepena, a najviša oko 6 stepeni.

Prognoza za narednih sedam dana

U subotu nakon jutarnje magle po kotlinama i dolinama zapadne i južne Srbije, u toku dana biće umereno do potpuno oblačno i suvo.

Kratkotrajna kiša očekuje se u nedelju 4. decembra u većem delu Srbije, a u ponedeljak krajem dana samo na severozapadu zemlje.

