Dačić: Od 1. februara građani u inostranstvu moći će da koriste eUpravu

Prvi potpredsednik Vlade i ministar spolnih poslova Ivica Dačić, ministar informisanja i telekomunikacija Mihailo Jovanović i v.d. direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Milan Latinović potpisali su danas u Ministarstvu spoljnih poslova(MSP) Protokol o saradnji kojim se omogućava građanima Srbije koji žive i rade van zemlje korišćenje portala eUprave.

Oni će od 1. februara naredne godine moći preko tog portala i portala drugih državnih institucija elektronski da dobiju potrebna dokumenta, informišu se o porezu na imovinu, kao i da je plaćaju elektronskim putem. Dačić je ocenio da je to korak napred ka digitalizaciji i modernizaciji administracije kroz uvođenje i primenu savremenih tehnika i procesa. "Time mi dobijamo podršku u upotrebi informaciono-komunikacionih resursa u cilju pružanja elektronskih usluga i korišćenja kapaciteta koji već postoje da bi se mogli koristiti u našim diplomatsko-konzularnim predstavništvima(DKP). Posredstvom DKP omogućićemo građanima u inostranstvu odgovarajuće usluge, što će doprineti dostupnosti korišćenja portala eUprave u inostranstvu", istakao je šef srpske diplomatije. To praktično znači, objasnio je, da lica koja borave u inostranstvu neće više morati da dolaze u Srbiju da bi informasali o porezu na imovinu. "Biće im omogućeno da preko svoji mobilnih telefona prate svoje poreske obaveze na imovinu čiji su vlasnici u Srbiji, elekrtonski će dobijati rešenja o poreskim obavezama na godišnjem nivou, a svoje poreske obaveze moći će da plaćaju elektronskim putem", rekao je Dačić.

Takođe, lica koja borave u inostranstvu sada će moći elektronskim putem da dobiju izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih i sva druga dokumenta koja se izdaju.



Roditelj koji je u inostranstvu moći će elektronskim putem da saglasnost da se maloletnom detetu izda pasoš u Srbiji.



"To su samo neki od primera koji pokazuju značaj digitalizacije i koristi koji će imati građani u inostranstvu. Svakako da ćemo morati i treba dalje da se osavremenjujemo u toj oblasti, ali ovo je istorijski korak jer, na neki način, izjednačujemo prava građana koji zive u inostranstvu sa onim u Srbiji", zaključio je Dačić.



Ministar informisanja i telekomunikacija Mihailo Jovanović rekao je da će sporazum dva ministarstva dovesti do toga da od 1. februara naredne godine svi naši građani i državljani koji žive u dijaspori vrlo lako mogu da se registruju na portalu elektronske uprave i koriste sve usluge koje se nalaze na portalu eUprave, ali i drugih državnih organa.



"Ovo znači da ćemo u našim ambasadama i DKP širom sveta omogućiti našim državljanima da, uz pomoć ovlašćenih lica, registruju svoj elektronski identitet na portalu eUprave, ali i da aktiviraju mobilnu aplikaciju i korista sve usluge eUprave, pre svega na portalu, ali i na svim ostalim državnim portalima", rekao je Jovanović.



On je dodao da će moći urade sve vezano za lokalne poreske administracije, placaćanje poreza na imovunu i uvere se u stanje duga, zahtev za uverenje o porezu na imovinu.



"Moći će da koriste sistem e-faktura, izvod iz matičnih knjiga i uverenja o državljanstvu. Moći će da izvade uverenje o nekažnjavanju MUP-a, da prijave boravište stranca, da zakažu termin za izdavanje pasoša ili lične

karte, pa kada dođu u Srbiju da ih i izvade i mnoge druge usluge", nabrojao je Jovanović i dodao da su sve elektronske usluge i izvodi besplatni na portalu eUprave.



"Građani u inostranstvu su bili hendikepirani, nisu mogli da koriste te usluge, a od 1. februara to će moći. Obećavam da ćemo sa naše strane sve da uradimo da pomognemo MSP u digitalizaciji kada je u pitanju rad u zemlji, počev od infrastrukture državnog Data centra, naše klaud infrastrukture i drugih elektronskih usluga", poručio je ministar telekomunikacija.