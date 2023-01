ZA VIKEND SNEG I PAD TEMPERATURE - Do kraja sedmice česte padavine, meteorolog otkriva i kakav će biti POČETAK FEBRUARA

U Srbiji je danas oblačno, tmurno i suvo vreme u većini predela, samo ponegde su moguće slabije padavine.

Prema petodnevnoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Beogradu je danas oblačno. Maksimalna temperatura vazduha će biti 4°C, dok će minimalna temperatura vazduha biti 1°C.

U Novom Sadu i Nišu temperatura će biti isto 4, a u Kragujevcu 3°C.

Iako su snežne padavine najavljene za vikend, meteorolozi u petodnevnoj prognozi najavljuju da, osim na planinama, postoji mogućnost da sneg padne i u pojedinim gradovima, kao što su Niš, Negotin, Loznica i Kragujevac. Temperatura u tim gradovima će biti sutra do maksimalnih 4 i 2°C.

U sredu će biti tmurno i u većini predela suvo, ponegde sa slabim padavinama. Maksimalna temperatura biće od 3 do 7°C, u Beogradu do 5°C.

U sredu biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika.

- Astmatičarima i osobama sa oboljenjima srca, kao i mentalno nestabilnim osobama se savetuje opreznost. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i promenljivo raspoloženje. Povećana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju – navodi se u objavi RHMZ, dok će sutra biometeorološka situacija uticati relativno povoljno na većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Pažnja se preporučuje učesnicima u saobraćaju.

Srbija će od četvrtka do petka biti pod uticajem ciklona sa Jonskog mora, tako da će doći do pada vazdušnog pritiska, ali će on i dalje biti iznad normale, jer će sa severoistoka i iz centralnih predela dominiarti polje veoma visokog vazdišnog pritiska.

- U četvrtak će duvati umeren do jak jugoistočni vetar, koji će potom biti u slabljenju, a u petak će se uspostaviti severno i severozapadno strujanje – najavio je Đorđe Đurić.

Prema njegovim proračunima u četvrtak se prvo u južnim, potom i u ostalim predelima očekuje naoblačenje. Biće oblačno i hladnije, povremeno sa susnežicom i snegom.

- U brdsko-planinskim predelima formiraće se snežni pokrivač, a očekuje se da se ponegde i u nižim predelima formira manji snežni pokrivač, uglavnom i naročito tokom subote. Maksimalna temperatura biće uglavnom od 1 do 5°C, a najhladnije biće u subotu, maksimalna temperatura od 0 do 2°C – kaže Đurić.

Sneg moguć i u Beogradu od petka, za vikend na planinama

Već u petak, 27. januara, sneg je moguć i u Beogradu, Novom Sadu i drugim gradovima, dok se očekuje u Nišu, Kragujevcu, okolini, kao i na planinama.

U subotu, nedelju i ponedeljak pod uticajem visokog vazdušnog pritiska biće suvo, tmurno i hladno sa mogućim snegom. U toku jutra očekuje se slab mraz, a tokom dana maksimalna temperatura od 2 do 4°C.

Što se tiče početka februara, prema trenutnim prognozama biće manjeg otopljenja.

- Ipak, jutra će biti hladna i maglovita, uz mraz, a tokom dana malo toplije sa sunčanim intervalima, a maksimalna temperatura biće od 3 do 7°C, oko 5. februara i do 10°C – kaže meteorolog.