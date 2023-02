VAŽNE VESTI ZA POLJOPRIVREDNIKE: Povećava se premija za mleko! Vučić: Hrana će biti ključna tema u narednim godinama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je večeras da će biti povećane premije za mleko.

Kako je najavio, država će se truditi da zaštiti poljoprivrednike i domaće proizvođače.

- I važno je da kažem da ćemo povećati premije za mleko na 15 dinara. Mi ćemo gledati kako da zaštitimo domaću proizvodnju, i da povećamo subvencije po kravi, i radićemo na uvozu pet do 10.000 junica, da to platimo po 1000 evra mi, a po hiljadu evra neko drugi. To bi radili samo da povećamo stočni fond, hrana će biti ključna tema u narednim godinama, i biće velikih nestašica - naveo je predsednik Vučić.

