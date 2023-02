BEOGRAD DOBIJA NOVI PEŠAČKO-BICIKLISTIČKI MOST! Evo koje će delove grada povezivati i kada će biti gotov

Na današnjoj sednici gradonačelnik Beograda je spomenuo da će uskoro krenuti sa izgradnjom pešačko-biciklističkog mosta.

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić rekao je da se na današnjoj sednici usvajaju tri važna plana koja se tiču razrade druge faze prve linije budućeg metroa, novog pešačko-biciklističkog mosta i detaljne regulacije dela Bulevara kralja Aleksandra, od Ustaničke do Malog Mokrog Luga.

"Generalnim planom šinskih sistema detaljno se utvrđuje konačna trasa i razrada prve linije. Na taj način jasno će moći da se definišu lokacije svake stanice i dubine tunela. Drugi važan plan omogućiće izgradnju pešačko-biciklističkog mosta od novobeogradskih blokova do Ade Ciganlije, o čemu se priča decenijama. Ovo je velika stvar, pre svega za stanovnike Novog Beograda. Realno je da on bude isprojektovan tokom ove godine i trebaće godinu do godinu i po dana da se projekat realizuje.

Izmeštanjem zoo-vrta na Adu Ciganliju dobićemo pravi biser Beograda, ali i dva alternativna načina dolaženja do Ade jer je aktiviran i projekat žičare. Plan koji se odnosi na deo od Ustaničke ulice do Malog Mokrog Luga omogućiće da se, posle trinaest godina, nastavi tamo gde se stalo nakon rekonstrukcije Bulevara kralja Aleksandra do Cvetkove pijace. Deo do Ustaničke ulice uradiće se na isti način kao i ostatak Bulevara, a tramvajska trasa tu će se završavati iako je prethodni plan predviđao da se nastavi. Trebaće oko godinu, godinu i po dana za projektovanje i nakon toga relativno lako može da se počne sa izvođenjem jer su na trasi sporna svega tri-četiri objekta. Uređenjem deonice do Malog Mokrog Luga dobiće se po dve trake u oba pravca, što će mnogo značiti građanima", pojasnio je Šapić.

Gradonačelnik je najavio i projekat „Beogradske kartice”, o čemu se takođe odlučuje na današnjoj sednici. Pored popusta u brojnim radnjama i trgovinskim lancima u Beogradu, ideja je da svaki Beograđanin na kartici ima svoj profil u jednoj od tri kategorije: maloletnici, odrasle osobe i penzioneri. Na kartici će moći da se nađu i druge pogodnosti za određenu kategoriju, kao što su ulasci na bazen, pozorišta, muzeje i drugo šta je Grad obezbedio. Šapić se osvrnuo i na raskid ugovora sa „Kentkartom”.

"Posle dvanaest godina novac će konačno da se vrati u ruke Grada, dakle kontrola i naplata. Grad neće platiti nikakve „penale” jer ni njima ovako loša naplata nije isplativa", naglasio je Šapić.

