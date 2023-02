Uživajte u PROLEĆNIM temperaturama jer sledi OBRT: U ovom delu Srbije pašće i do 35 centimetara SNEGA

Srpski meteorolog Marko Čubrilo najavio je da se do vikenda očekuju prolećne temperature, zatim jače zahlađenje uz obilnije padavine, a snega bi osim na planinama moglo biti i u nizijama, posebno nad severnim, središnjim i zapadnim predelima regiona.

Početkom marta stiže malo toplije vreme, a oko 5.3. je moguće novo zahlađenje.

- Naredna dva dana postepeno povećanje oblačnosti tako da će lokalno već biti ređe pojave kiše ili pljuska ali će dominirati suvo vreme. Zadržava se relativno toplo uz dnevne maksimume koji će se uglavnom kretati od +10 do +17 stepeni Celzijusa.U petak će se polje anticikoma izmeštati ka Velikoj Britaniji, što će omogućiti premeštanje jakog hladnog fronta iz oblasti Skandinavije ka našem delu Evrope. U isto vreme slab sekundaran ciklon nad centralnim Sredozemljem će polako jačati i približavati se našem regionu - ističe Čubrilo.

Kao posledica toga, u subotu tokom dana jače pogoršanje uz kišu, u zoni hladnog fronta na udare i olujan severni vetar, a očekuje se i jače zahlađenje.

- Već posle podne u predelima preko 600mnv kiša će brzo prelaziti u sneg , dok se u toku noći očekuje spuštanje snežne granice na ispod 500mnv te će pojave susnežice i snega biti i u nizijama, posebno nad središnjim delovima reigiona. Relativno toplo bi se zadržalo samo nad jugom BiH, južnim i Jadranom, jugom, istokom i jugoistoom Srbije. U subotu dnevni maksimum od oko +2 na sevarozapadu Hrvatske do oko +18 da delovima središnje i istočne Srbije. U toku noći ka suboti se očekuje jačanje sekundarnog ciklona uz njegov ulazak nad Jadran - najvaljuje meteorolog i dodaje:

- Za sada deluje da bi nqjviše snega dobili planinski delovi Gorskog Kotara u Hrvatskoj, zapadni, i središnji delovi planinske BiH, sever Crne Gore i krajnji zapad planinske Srbije i tamo bi u oblastima preko 800mnv moglo pasti od 20cm do 35cm novog snega. Snega bi moglo biti i u nizijama severne BiH, istočne Hrvatske, Vojvodine, Šumadije i zapadne Srbije i tamo se moglo akumulirati od 2cm do 10cm snega, zavisno od intenziteta padavina i vremenskog okvira kada bi se one javile. Vetar bi u nedelju bio umeren do pojačan, severni i severazapadni, a duž većeg dela obale bura. Samo bi nad južnim Jadranom bilo juga, a na jugoisotoku i jugu Srbije južnog vetra - ističe on.

U nedelju maksimumi od -1 ponegde na zapaadu i severu regiona do oko +9 na krajnjem jugu i jugoistoku regiona.

U ponedeljak bi padavine polako prestale nad većim delom Srbije, istočne Hrvatske, istočne i središnje BiH, dok bi ih još bilo nad ostalim delovima regiona ali bi bile u slabljenju. Vetar i dalje severozapadni, takođe u postepenom slabljenju. Dnevni maksimum od +1 do +9 stepeni Celzijusa.

Od utorka do narednog petka malo toplije uz ređu pojavu slabih padavina, ispdo 600mnv uglavnom kiša ili susnežica, a preko te visine povremeno slab, sneg. Maksimumi od +3 do +9 stepeni Celzijusa, što je u okvirima proseka za početak marta.

Sumirano, sve smo bliže jednom kasnom naletu zimskog vremena, koje bi nam osim planinskih predela moglo doneti sneg i u nizije, posebno nad zapadnim, središnjim i severnim predelima.