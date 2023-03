RASTE BROJ PRODATIH NEKRETNINA: Najskuplji stan nalazi se u Kuli Beograd, a evo kada se očekuje pad cene kvadrata (VIDEO)

Ukupna vrednost prodatih nekretnina u 2022. godini dostigla je 7,5 milijardi evra. To je 22 odsto više u poređenju sa 2021. godinom. Potpisano je više od 140.000 kupoprodajnih ugovora.

Ivana Štrbac iz Republičkog geodetskog zavoda kaže da nije došlo do pada cena, što je i očekivano.

- Do pada cena nekretnina još nije došlo. Neki analitičari to očekuju, ali međutim po onome što pokazuju podaci posebno za Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac to se u skorijem periodu i ne očekuje - navela je ona.

Kako je ukazala, u svetu je došlo do pada prodaje i potražnje sa nekretninama, zbog rasta kamata, ali u Srbiji je prodaja bila zaista rekordna.

- Iz kvartala u kvartal smo imali rast - navela je Štrbac.

Prema njenim rečima, kada je reč o cenama u Beogradu je na nejskuplji kvadrat u Kuli Beograd.

- Tamo se i nalazi najskuplji prodati stan od blizu 2,5 miliona evra. U Starom gradu je cena za starogradnju 2.600 evra po kvadratu, dok je novogradnja čak 3.265 evra - ukazala je Štrbac.

Ona je ocenila da je februaru došlo do blagog pada broja transakcija, ali da ne može da tvrdi da to ima veze sa zemljotresom u Turskoj.

Štrbac je napomenula da je u prošloj godini 44 odsto stanova kupljeno od investitora.

