NEBOM ĆE PARATI MUNJE! Grmljavina i pljuskovi pogodiće ove delove Srbije usred marta!

U četvrtak se veća količina padavina očekuje na severu Srbije, a u petak na jugu.

Do kraja sedmice očekuje se pravo prolećno vreme, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali se očekuju i česta prolazna naoblačenja sa padavinama. Biće i grmljavinskih pljuskova.

Do srede u većem delu Srbije biće suvo i pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost. Znatno više oblaka očekuje se u Vojvodini, povremeno sa kišom i pljuskovima, naročito u severnim predelima pokrajine. Inače, Vojvodina će narednih dana biti pogranični deo, koji će razdvajati toplu vazdušnu masu sa juga i hladnu sa severa. Ovaj slučaj naročito će biti izražen u četvrtak. Tada se kiša očekuje u većem delu Srbije, a biće idealnih uslova i za lokalne pljuskove sa grmljavinom.

U četvrtak se veća količina padavina očekuje na severu Srbije, a grmljavinski procesi biće rezultat već napomenutog slučaja borbe tople i hladne vazdušne mase, pa će atmosfera burno odreagovati.

U petak će na severu Srbije biti uglavnom suvo, a kiša i pljuskovi sa grmljavinom biće rezervisani za južni i centralni deo Srbije.

U subotu će u većini predela biti suvo. Inače, tokom vikenda će sve više jačati i ciklon, koji će se premeštati preko severa Evrope. Ovaj ciklon već u subotu će doneti Srbiji povećanje oblačnosti, što će biti uvod u pogoršanje vremena.

U noći ka nedelji i u nedelju u celoj Srbiji očekuje se oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Tokom većeg dela ove sedmice u prizemlju će preovladavati jugozapada strujanja, a u višim slojevima atmosfere zonalna, pa će vazdzušne mase pristizati sa Atlantika i sa Mediterana. Iz tog razloga one će biti vlažne, ali i tople, dok će vrlo hladna vazdušna masa sa snegom biti rezervisana za predele od Britanskih ostrva preko severa Evrope i Skandinavije do severa Rusije. Sve do kraja sedmice Srbija i naše područje nalaziće se između vrlo hladne sa severa i vrlo tople vazduše mase sa juga, a jačeg zahlađenja zbog zonalnog strujanja trenutno nema na vidiku.

Maksimalna temperatura u utorak i u sredu biće od 12 do 18 stepeni, od četvrtka do petka i do 20 stepeni, a manji pad temperature očekuje se u nedelju.

Dakle, pred nama je period prolećnog i veoma promenljvog vremena sa čestim padavinama. Kiša će u narednom peripodu neretko biti praćena i pljuskovima sa grmljavinom. Pljuskovi sa grmljavinom uobičajena su pojava za topliji deo godine i za prolećne i letnje mesece. Neretko se javljaju i tokom marta, jer dani postaju sve duži, jača je insolacija sunca, a upad hladne vazdušne mase iznad tople podloge i te kako može odreagovati u vidu nastanka grmljavinskih procesa.

