OD MRAZA DO 22 STEPENA: Detaljna vremenska prognoza za narednih 7 dana, BABA MARTA nas podseća da je još uvek tu

Ovaj vikend doneo nam je zahlađenje, ali već od sutra sledi osetnije otopljenje, u utorak i do 22°C. U sredu sledi novo prolazno zahlađenje sa kišom, ponegde i sa snegom, a temperatura će biti u padu i za 15 stepeni, navodi poznati meteorolog Đorđe Đurić.

Ovo je Đurićeva detaljna prognoza vremena za Srbiju za narednu nedelju...

Širom Srbije jutros je zabeležen mraz, uz temperature ispod nula stepeni, a na Kopaoniku je mereno minus 10. Jedino je Beograd bio u "plusu", a meren je jedan stepen.

U nastavku dana očekuje se smena sunčanih i oblačnih intervala, uz pojačan severozapadni vetar, a biće i hladno. Maksimalna temperatura biće od sedam do 10 stepeni, u Beogradu do osam.

Početkom sledeće sedmice iznad našeg područja ojačaće termički greben sa jugozapada, pa se sa Mediterana očekuje priliv osetno toplje vazdušne mase. Istovremeno, nad severozapadnom Evropom nalaziće se veoma snažan ciklon, koji će većem delu Evrope doneti vrlo visoke temperature, a one će na Britanskim ostrvima biti i preko 15 stepeni, uz orkanski jugozapadni vetar. Pre samo par dana, sneg i led okovali su veći deo Britanije, a na severu Škotske mereno je minus 17 stepeni.

U ponedeljak u Srbiji ujutro vedro i vrlo hladno, uz mraz, a u dolinama i kotlinama uz maglu. Jutaranja temperatura biće od minus šest do nula stepeni, pa zbog niskih temperatura i mraza terba primeniti adekvatnu meru zaštite kod voćarskih, ratarskih i poljoprivrednih kultura. Tokom dana osetno toplije, a uz sunčano vreme, maksimalna temperatura biće od 14 do 18 stepeni, u Beogradu do 16, a hladnije će biti samo u Negotinskoj Krajini, do 12 stepeni.

Počeće da duva pojačan jugoistočni vetar, koji će krajem dana na severu Srbije i u košavskom području biti jak.

U utorak će biti sunčano i veoma toplo, a slab mraz ujutro očekuje se samo na jugu i jugoistoku Srbije. Jutarnja temperatura biće od minus dva na jugu do osam stepeni na severu Srbije, maksimalna dnevna od 18 do 22, u Beogradu do 20 stepeni, a hladnije samo u Negotinskoj Krajini.

Duvaće umeren, u košavskom području i jak jugoistočni vetar, u Banatu i sa olujnim udarima. Prema kraju dana očekuje se osetniji pad vazdušnog pritiska i postepeno povećanje oblačnosti, što će biti uvod u pogoršanje vremena od srede.

Snažan ciklon koji će se sredinom sledeće sedmice premeštaati preko centralne Evrope, formiraće u sredu sekundarni ciklon iznad Jadranskog mora, koji će se ujedno sa hladnim frontom premeštatai i sredu i u četvrtak preko našeg područja.

U sredu se u Srbiji sa severozapada očekuje jače naoblačenje i zahlađenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će biti u skretanju na veoma jak severozapadni, pri prodoru hladnog fronta povremeno i sa olujnim udarima.

Tokom dana kiša će na planinama preći u sneg, prvo na zapadu Srbije. U mnogim predelima jutro će biti najtopliji deo dana, naročito na severu Srbije i u Beogradu. Maksimalna temperatura kretaće se od šest stepeni na severu do 14 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu do osam. Posle podne temperatura u osetnijem padu, a u toku večeri i noći kiša će ponegde i u nižim predelima južne i centralne Srbije preći u susnežicu i vlažan sneg, dok će u Vojvodini padavine prestati.

U četvrtak će Srbija biti u zadnjem delu ciklona, uz snažno severozaapdno strujanje i dalji priliv hladne vazdušne mase. Biće oblačno sa kišom, na planinama i na jugu i jugoistoku Srbije sa susnežicom i snegom. Maksimalna temperatura biće od tri na jugu Srbije do devet stepeni na severu Srbije. Tokom dana sve više će će jačati polje visokog pritiska sa zapada, uz osetniji porast vazdušnog pritiska, pa će do kraja dana uslediti razvedravanje i stabilizacija vremena.

U petak će biti suvo i prohladno, ujutro uz pojavu mraza.

Tokom sledećeg vikenda pod uticajem povišenog pritiska biće pretežno sunčano i toplije, ali uz hladna jutra, ponegde i slab mraz. Maksimalna temperatura biće oko 15 stepeni.

Oko 20. marta očekuje se uticaj novog ciklona sa severozapada Evrope, pa bi novo prolazno zahlađenje sa padavinama moglo zahvatiti Srbiju sa prvim danima kalendarskog proleća.

Dakle, u narednih 10 dana očekuje nas pravo martovsko - promenljivo vreme, a i Baba Marta će nas podsetiti da nam još uvek traje kalendarski zima.