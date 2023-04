Umesto prolećnog, JESENJE VREME: Evo kakve nas temperature očekuje

Vetar slab do umeren, promenljivog smera

U Srbiji u subotu ujutro u većem delu zemlje suvo, na jugu sa sunčanim intervalima i uz slab mraz, dok se u Vojvodini očekuje kiša.

Tokom dana u svim predelima Srbije očekuje se umereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, na višim planinama sa snegom.

Vetar slab do umeren, promenljivog smera. Jutarnja temperatura od 0°C na jugu do 5°C na severu Srbije, maksimalna dnevna od 8°C na severozapadu do 14°C na jugoistoku Srbije.

U Beogradu u subotu ujutro suvo, a tokom dana biće umereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, na višim planinama sa snegom.

Vetar slab do umeren, promenljivog smera.

Jutarnja temperatura 4°C, maksimalna dnevna 10°C.

