Gde je LETO? Temperature iznad 30 stepeni tek krajem juna!

Ovogodišnji maj i jun protiču u znaku veoma promenljivog i kišovitog vremena. Neretko je bilo i relativno sveže za ovo doba godine, pri čemu su maksimalne temperature u maju u nekoliko navrata bile ispod 15 stepeni , a ovogodišnji početak juna uslovljava temperature od 21-22 do 27 stepeni.

Inače, ovo nije bio slučaj prošle godine, kada je temperatura u maju već dostigla 33 stepena, a 33-34 stepena mereno je i u ovo vreme pre godinu dana. Te visoke temperature bile su samo uvod u vrelo 2022. leto, što neće biti slučaj i ovogodišnjeg leta.

Tokom prošlogodišnjeg leta nad našim područjem bio je dominantan anticiklon, odnosno polje visokog vazdušnog pritiska, a često je bio dominantan i termički greben na visini sa jugozapada, pri čemu je u vreme nekoliko toplotnih talasa stizala vrela vazdušna masa sa severa Afrike. Tokom toplotnih talasa, maksimalna temperatura bila je često iznad 35 stepeni, a prošlogoduišnje leto bilo je i više nego toplo.

Ove godine proleće je pokazalo svoje potpuno drugo lice. Početak aprila doneo je najobilniji sneg, u Beogradu je palo i preko 30 cm snega, a temperature od oko 0 stepeni bile su prave zimske. Ostatak aprila bio je vrlo hladan i kišovito.

I maj je protekao u znaku vrlo promenljivog vremena, uz česte pljuskove. Temperature tek na kraju maja bile su u skladu sa kalendarom, ali uz svakodnevne grmljavinske oluje i obilne pljuskove.

Početak ovogodišnjeg juna donosi manje-više prosečne temperature, ali su veoma obilni pljuskovi i grmljavinske nepogode svakodna pojava, neretko uz jake oluje i štete i poplave u mnogim predelima Srbije.

Svi se pitaju šta je sa vremenom ove sezone i gde je ono pravo letnje vreme?

I dok je prošle godine nad našim područjem i jugoistokom Evrope bio dominantan anticklon, ali i termički greben, kraj maja i početak juna ove godine donosi uticaj sniženog pritiska nad jugom Evropom, dok je nad severnom i severozapadnom Evropom dominantan anticklon. Ovakva sinoptička situacija uslovljava pravo letnje vreme nad severnom i zapadnom Evropom, uz temperature preko 25 stepeni, dok je nad našim područjem vreme i više nego promenljivo.

Ovakva sinoptička situacija očekuje se i u narednom periodu i potrajaće bar do prve polovine juna, pa će vlažnim i nestabalnim vazdušnim masama biti omogućeno kretanje preko našeg područja.

Prema trenutnim prognozama duže stabilizacije nema na vidiku i ovakvo vreme očekuje se sve do kraja prve polovine juna, uz temperature od 21 do 27 stepeni. S obzirom na to da je prosek makisimalnih temperatura za ovo doba godine od 24 do 29 stepeni, vidimo da će one biti uglavnom oko ili malo ispod proseka.

Prema današnjim proračunima temperatue ispod 30 stepeni ne očekuju se pre 18-20. juna, odnosno pre kalendarkog početka leta, a ono što je još interesantnije ove godine temperatura u Srbiji još nije dostigla i prešla 30 stepeni, odnosno nije zabeležen tropski dan.

Kao i prethodnih dana, u Srbiji će i narednih dana, odnosno do kraja ove sedmice biti promenljivo oblačno i vema nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Biće idealnih uslova za grmljavinske nepogode sa gradom, olujnim vetrom i vrlo obilnim pljuskovima, naročito kasnije posle podne i pred kraj dana.

U predelima sa obilnim padavinama očekuje se da padne preko 30 milimetara kiše po kvadratnom metru, lokalno i više, pa će ponovo na pojedinim lokacijama biti poplava i bujica, usled izlivanja manjih reka i potoka ili usled nemogućnosti da odvodni i kanalizacioni sistemi prihvate ogromnu količinu vode u veoma kratkom vremenskom intervalu.

Maksimalna temperatura biće u narednom periodu od 21 do 27 stepeni. I dalje se očekuje povećana relativna vlažnost vazduha, pa će biti veoma sparno i neugodno.

U košavskom području (Pomoravlje, Podunavlje, Beograd, Braničevski okrug, Vojvodina) duvaće pojačan jugoistočni vetar, na jugu Banata jak.

Inače, narednih dana najmanje padavina i najviše suvog vremena biće na istoku Srbije, naročito u Timočkoj i Negotinskoj Krajini, a u četvrtak će pored istočnih, suvo vreme biti i na severoistoku i jugoistoku Srbije i u većem delu centralne Srbije.

U nastavku ove sedmice širom Srbije moglo bi da padne dodatnih 10 do 30 milimetara kiše po kvadratnom metru, lokalno i preko 50 mm, pa će na manjim tokovima, rekama i potocima postojati opasnost od manjih poplava i bujica, a na pojedinim lokacijama poplave i bujice se očekuju zbog nemogućnosti da odovodni i kanalizacioni sistemi prihvate veće količune atmosferske vode u kratkom vremenskom intervalu.

Na većim rekama poput Dunava i Save očekuje pad vodostaja i nema opasnosti od poplava.

Zbog očekivanih grmljavinskih procesa, ove sedmice preporučuje se oprez na otvorenom i izbegevanje boravka na kritičnim mestima. Oprez će biti neophodan i u saobraćaju, naročito pri grmljavinskim olujama i nepogodama.