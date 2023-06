ZARAĐUJU VIŠE OD 1.200 EVRA, A NISU PROGRAMERI: Ovo je lista najtraženijih poslova u Srbiji, mnogi imaju plate veće od 120.000 dinara!

Vozači, kuvari, agenti za prodaju, majstori, konobari, magacioneri, prorameri su zanimanja koja poslednjih meseci dominiraju oglasima za posao u Srbiji, bilo da je reč o Beogradu, Novom Sadu, Nišu ili drugim većim gradovima.

Da su ovi poslovi stvarno izuzetno traženi potvrđuje i činjenica da se radnicima za obavljanje tih poslova nude plate i duplo veće od prosečnih.

Tako se pretragom portala za oglašavanje ponuda za posao kao po pravilu nailazi na slučajeve da se konobarima nude plate i po 100.000 dinara, vozačima i preko 150.000 dinara, fizikalcima na građevini koji nisu majstori oko 80.000 dinara.

Oglasi za posao u Beogradu

Iz široke lepeze poslova u prestonici, pored programera i stručnjaka iz IT industrije, izdvaja se nekoliko profila. U pitanju su mahom fizički poslovi u proizvodnji, prodaji ili logistici/transportu, kao i zanati i građevina.

Kuririma i vozačima plata i 150.000 dinara

Poslovi dostave, bilo hrane bilo drugih proizvoda, su sve traženiji i zbog toga brojne kurirske službe zapošljavaju vozače i nude plate od 90.000 do 150.000 dinara.

Pored toga, mogu se naći oglasi koji za vozače koji bi se bavili prevozom putnika i još se navodi da je "moguće raditi kao stalni ili kao dodatni posao da dopunite kućni budžet", a pozicija podrazumeva potpunu samostalnost i fleksibilnost u radu jer nudi mogućnost da "prilagodite posao vašim obavezama i navikama, naši vozači koji rade svojim vozilom zarađuju i preko 150.000 dinara neto". Takođe su obezbeđeni i bonusi, piše u jednom oglasu.

Vozači B kategorije su najtraženiji, ali sve više se traže i vozači C kategorije za potrebe transporta robe iz magacina velikih kompanija.

Kuvarima plata i više od 150.000 dinara

Ugostiteljstvo je uvek otvoreno za nove radnike, a ova tri zanimanja su prva na listi. Gotova da nema oglasa gde je plata za kuvare manja od 90.000 dinara. Prosečna plata je oko hiljadu evra, a često prelazi i 150.000 dinara. Šefovi kuhinja imaju mnogo veću platu koja može dostići i do 3.000 evra.

Pomoćni kuvari obično zarađuju minimalac, ali to zavisi od poslodavca, pa plata i njima može ići i do 80.000 dinara. Slično je sa radnicima u brzoj hrani ili palačinkarnici, čija je početna plata u proseku 65.000 do 70.000 dinara.

Pizza majstori u proseku imaju 80.000 dinara platu, a negde i do 120.000 dinara, sudeći prema oglasima. Perač sudova za dvosmenski rad u restoranu zaradi oko 50.000 dinara.

Konobari nikad traženiji

Gotovo da nema kafića u Beogradu gde nema natpisa "potreban radnik/radnica". Konobari su zanimanje koje mnogi rade džeparca radi, pa onda kada prođe sezona, napuste radno mesto i poslodavac ostaje bez radnika. Plate se fiksno kreću od 55.000 do 70.000 dinara, a negde i do 80.000 dinara. Naravno, bakšiš nije uračunat, ali svaki konobar ističe da je to i te kako dobar dodatni prihod.

U zavisnosti od vrste poslovnice i robe koja se prodaje, prodavci u maloprodaji zarađuju od 50.000 do 80.000 dinara, a u veleprodaji i do 150.000 dinara. Ranije su plate bile mnogo manje, ali kako je sve manje onih koji žele u trgovinu, poslodavci su prinuđeni da podižu plate. Prodavci se traže i za stalno zaposlenje, ali su često idealni i kao takozvani "part time" poslovi za studente. Najčešće se traže trgovci za rad u buticima i prodavnicama obuće, parfimerijama, prodavnicama nakita ili čak prodavci u pekarama.

Skoro svaki drugi oglas na oglašivačkim sajtovima je za agente u internet prodaji ili dispečerski rad preko interneta za velike kompanije. Za ovaj posao se najčešće traži dobro znanje engleskog ili nemačkog jezika.

Plate su raznolike i često se računaju po satnici u valuti u kojoj posluje kompanija, poput dolara. Jedan oglas za ovakvo zanimanje nudi mesečnu platu od 80.000 do čak 250.000 dinara uz obavezne uslove da "tečno govorite engleski jezik" i da "imate izuzetne veštine komunikacije". Prosečna plata u ovoj oblasti se kreće od 50.000 do 80.000 dinara.

Pored ovih poslova, traže se još magacioneri, recepcioneri, radnici u proizvodnji, građevinci, kao i knjigovođe i komercijalisti.

Oglasi za posao u Novom Sadu

Situacija na novosadskom tržištu rada je slična kao u Beogradu. IT, ugostiteljstvo, trgovina i građevina dominiraju po broju otvorenih pozicija. Turizam takođe nudi perspektivne poslove u ovom gradu. Sudeći po stranicama na internetu, i zanati su vrlo traženi.

U Novom Sadu najtraženije zanatlije

U Novom Sadu se traže zanati poput bravara, zavarivača, elektroinstalera, vodoinstalatera, pomoćnih radnika u montaži grejanja...Poslodavci su često velike kompanije i zato traže obavezno iskustvo, ali negde i nije nephodno.

- Potrebni pomoćni radnici za proizvodnju i majstori za montažu behaton kocki. Plata od 80.000 din do 100.000 dinara, glasi jedan od oglasa u ovoj kategoriji.

U građevinskoj industriji je nestašica radnika različitih profila. Na primer, bagerista u jednoj novosadskoj firmi može da zaradi od 80.000 do 120.000 dinara.

Oglasi za posao u Nišu

I u ovom južnom gradu pisutni su problemi sa nedostatkom radnika naročito u IT sektoru jer se često traže programerske usluge. Kao i u Beogradu i Novom Sadu, traže se ljudi za obavljanje uslužnih i zanatskih poslova.

Magacionerima plata oko 80.000 dinara

Magacioneri su takođe jedno od deficitarnih zanimanja jer je u pitanju naporan fizički posao. Zarade koje su za njih predviđene su oko 80.000 dinara u proseku, a idu i preko 100.000 dinara.

Zanimljiv je bio još oglas za taxi vozača u Nišu u kojem se nudi zarada od 70.000 do 100.000 dinara uz mogućnost stimulativne zarade. To je potvrda da su vozači neophodni i u ovom gradu.

Autor: