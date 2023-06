MEDICINSKIM SESTRAMA BEZ DEŽURSTVA I NOĆNOG RADA OKO 70.000 DINARA: Veću zaradu će imati i negovateljice

Na listi onih koji će biti obuhvaćeni novim merama Vlade Srbije od 1. septembra biće i medicinske sestre i tehničari, kao i negovateljice u ustanovama socijalne zaštite. Svima njima plate će biti uvećane za 5,5 odsto.

Medicinski tehničari i sestre koji rade sa hospitalizovanim bolesnicima i imaju četvrti stepen stručne spreme nakon prethodnog povećanja imaju osnovnu platu od 66.760 dinara. Kada na jesen stigne novo povećanje, njihova zarada biće uvećana za oko 3.700 dinara i iznosiće 70.400.

Na osnovnu platu zdravstveni radnici mesečno dobijaju i dodatne naknade za dežurstva i noćni rad, pa im primanja ukupno mogu biti uvećana i zbog minulog rada, ali i ukoliko se nalaze na rukovodećim pozicijama. Medicinske sestre koje su primale od 54.000 do 70.000 od februara primaju 62.370 do 78.750 dinara, a od 1. septembra dobijaće od 65.800 do 83.100 dinara.

PLATE LEKARA VEĆE OD 1.000 EVRA Početkom ove godine i lekarima u domovima zdravlja osnovna plata povećana je za oko 12.500 dinara, dok je specijalistima i subspecijalistima veća za 14.000 do 15.000 dinara. Od tada je osnovna plata lekara specijaliste, koja je iznosila oko 119.000 dinara, uvećana za 14.875 i od februara iznosi 133.875 dinara. Osnovna plata lekara u domu zdravlja bila je oko 96.000, a od poslednjeg povećanja je 108.000.

Postoje ustanove u kojima negovatelji rade u posebnim uslovima, odnosno sa štićenicima koji imaju smetnje u razvoju, pa shodno tome imaju veće koeficijente i veću cenu rada. Oni su do sada imali 53.845, a od jeseni će imati oko 57.000 dinara. Ovih radnika ima oko 400. Ostali koji rade u gerontološkim centrima i domovima imaju manje plate i one su sada 48.000, a sa povećanjem bi trebalo da budu 51.500 dinara. Kada su u pitanju medicinske sestre koje rade u ovim ustanovama njihovo mesečno primanje je 65.000, ali bi od septembra trebalo da dobijaju 68.550.

Iz povećanja plata, koje je najavio predsednik Aleksandar Vučić, izostavljeni su stručni radnici u ustanovama socijalne zaštite, čija je mesečna zarada oko 81.000, kao i ostali radnici u socijalnoj zaštiti sa srednjoškolskom diplomom čija je mesečna zarada 45.600.

