STIŽE PRVI TOPLOTNI TALAS Temperatura će ići i do 36 stepeni: Ovi dani biće najtopliji u sedmici pred nama

Nakon veoma kišnog i nestabilnog dosadašnjeg dela juna sa poplavama i bujicama, pred nama je prvi toplotni talas ove godine.

Vazdušni pritisak u prizemlju u daljem je porastu, a Srbija će narednih dana biti pod uticajem prostranog termičkog grebena sa jugozapada, koji će se po visini prostirati sa Mediterana preko našeg područja. U sklopu njega do Srbije će pristizati veoma topla vazdušna masa, poreklom sa severa Afrike, dok će pod uticajem anticiklona sa centrom iznad Apeninskog poluostrva biti sunčano.

U Srbiji već u ponedeljak pravi letnji dan, u mnogim predelima očekuje se i prvi tropski dan ove godine, jer bi temperatura dostigla ili prešla 30 stepeni.

Dakle, u ponedeljak će biti sunčano, maksimalna temperatura biće od 27 do 31 stepena, u Beogradu do 30 stepeni, a blago rashlađenje donosiće pojačan severozapadni vetar.

U utorak i u sredu biće još toplije, maksimalna temperatura u većini predela biće iznad 30 stepeni.

Očekuje se sunčano, samo se ponegde u brdsko-planinskim predelima očekuje jači razvoj oblačnosti i ređa pojava pljuskova sa grmljavinom.

Vrlo slično vreme nastaviće se i tokom četvrtka i petak, a ujedno će četvrtak i petak biti i najvreliji dani u ovom toplotnom talasu, jer će se maksimalna temperatura kretati od 32 do 35 stepeni, lokalno i do 36 stepeni.

Narednih dana zbog vedrog vremena, u periodu od 10 do 16 časova očekuju se veoma visoke vrednosti UV zračenja sa vrednostima i preko 8, pa se bez adekvatne zaštite ne treba izlagati duže od 10 do 15 minuta. U periodu od 9 do 17 časova preporučuje se i izbegavanje boravka na suncu i zbog opasnosti od toplotnog udara.

Inače, narednih dana se zbog vrlo visokih temperature i povećanog isparavanja zbog prethodnih obilnih pljuskova i poplava, očekuje i veoma sparno, pa će biti vrlo neugodno.

Prema trentunim prognozama već u petak se očekuje destabilizacija atmosfere, pa će naredni vikend doneti pad temperature za oko osam stepeni, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom, a jugoistočni vetar biće u skretanju na severozapadni.