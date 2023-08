RHMZ IZDAO NOVA UPOZORENJA TOKOM NOĆI! Spremite se, nevreme stiže u Srbiju - Temperatura strmoglavo pada, a OVI delovi zemlje su PRVI NA UDARU

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je tokom noći čak tri upozorenja i jednu najavu u svojoj najnovijoj vremenskoj prognozi.

Dva upozorenja odnosila su se na nevreme u Srbiji i Beogradu, dok je jedno upozorenje hidrološko zbog opasnosti od izlivanja bujičnih vodotokova.

Kako stoji u vremenskoj prognozi RHMZ nevreme će krenuti sa zapada Srbije.

- Jak oblačni sistem koji na području juga Italije, u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj uslovljava kišu i jake pljuskove sa grmljavinom premešta se ka području zapadne Srbije, a zatim će se u drugom delu dana preko naše zemlje premeštati dalje na istok Balkana.

U drugom delu dana, odnosno posle podne, uveče i u prvom delu predstojeće noći, u našoj zemlji biće veoma nestabilno sa uslovima za vremenske nepogode u vidu obilnih pljuskova, pojave grada i kratkotrajno, pri najintenzivnijim grmljavinskim procesima, olujnim vetrom.

Usled očekivane pojave vremenskih nepogoda, na snazi će biti i crveni meteo alarm - stoji u najavi RHMZ.

Upozorenje RHMZ za Srbiju

RHMZ je izdao upozorenje na nevreme u celoj Srbiji i u njemu stoji sledeće:

Naoblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i umerenim, povremeno i jakim severozapadnim vetrom, pre podne zahvatiće zapadne i jugozapadne predele Srbije, kao i zapad Vojvodine, a posle podne i uveče proširiće se i na ostale krajeve. Na jugu i istoku zemlje još danas vrlo toplo, do 35 °C.

U drugom delu dana u svim predelima veoma nestabilno pa se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode u vidu jakih pljuskova sa grmljavinom ( od 20 do 40 mm), gradom i olujnim udarima vetra.

Najintenzivniji grmljavinski procesi i veća količina padavina očekuju se u centralnoj i istočnoj Srbiji, na istoku Vojvodine, delovima Beograda, kao i u delovima zapadne Srbije, gde može pasti i od 40 do 70 mm za 12 h, lokalno i više.

U nedelju i početkom sledeće sedmice u svim predelima osetno hladnije, dnevna temperatura biće ispod proseka za ovaj period godine.

Upozorenje RHMZ za Beograd

- U Beogradu posle podne i uveče veoma nestabilno, a pri intenzivnim grmljavinskim procesima u pojedinim delovima grada očekuje se velika količina padavina, od 30 do 50 mm, lokalno i više, kao i pojava grada i kratkotrajno olujnog severozapadnog vetra - navodi se u upozorenju RHMZ.

Na slivovima Mlave, Peka, Jasenice, Kubršnice, Lepenice i Resave tokom 06/07. avgusta moguća su izlivanja manjih bujičnih vodotoka.

Obilne su kiše u Sloveniji u petak izazvale opasne poplave u kojima su poginule najmanje tri osobe.

Podaci Agencije za životnu sredinu (ARSO) pokazuju da je u delovima severne, severozapadne i centralne Slovenije palo više od 100 milimetara kiše u roku od 24 sata, što je u prosečna mesečna količina padavina. Nevreme u Sloveniji je najgoru situaciju stvorilo u oblasti Škofje Loke, u dolinama Selca i Poljana koje su odsečene od sveta zbog poplavljenih puteva.

Zbog najavljenog nevremena i obilnih kiša sve operativne snage i učesnici sistema Civilne zaštite stavljeni u visoku pripravnost, a građani su pozvani da na područjima sklonim poplavama budu posebno oprezni.

Vodostaj Save od juče ujutru je porastao za gotovo 330 centimetara, vidi se iz podataka koje su objavile Hrvatske vode. Sava se izlila u Zagrebu, a vrh vodenog talasa tek se očekuje.

Zoran Đuroković, direktor Hrvatskih voda, rekao je za HRT kako se vrhunac poplavnog talasa može očekivati posle ponoći, prema jutarnjim satima.

Nevreme koje je zahvatilo Sloveniju u četvrtak uveče, juče je stiglo u Hrvatsku, dok se najveća količina padavina u Srbiji očekuje danas.

Prema projekciji sajta koji prati vremenske nepogode Zoom Earth, u subotu oko 8 ujutru kiša će zahvatiti Italiju, Sloveniju, Austriju, Češku, Poljsku, Slovačku, Mađarsku, ali i Crnu Goru i Albaniju.

Olujni oblaci u tom periodu biće iznad Jadranskog mora kod Italije, na istoku Slovenije, deo oko Beča u Austriji i skoro nad celim crnogorskim primorjem.

Oko 11 časova olujni oblaci zadržaće se na severu Jadrana, ali i proširiti na jug između Italije i Albanije. Nakon toga se očekuje da će kiša preći i u našu zemlju.

Vreme oko 14h

Oko 14 časova, prema projekciji sajta, stvoriće se "olujni bedem" od Baltičkog mora na severu Evrope, koja ide kroz Poljsku, Češku, Slovačku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Albaniju. U tom periodu olujni oblaci biće iznad Crne Gore i albanskog primorja.

Vreme oko 17h

Oko 17 časova, kiše će biti u Nemačkoj, Litvaniji, Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Italiji, Sloveniji, delu Mađarske, ali i u Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji i Grčkoj.

Olujni oblaci u tom vremenu će biti u Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji i severozapadnom delu Grčke. "Olujni bedem" ide od Mađarske i severa Srbije pa sve do grčkog ostrva Krf i Jonskog mora. Očekuje se prema projekciji da će se olujni oblaci do 20 sati zadržati u Srbiji.

Vreme oko 20h

Oko 20 časova, kiše će biti u Litvaniji, Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Austriji, delu Italije, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Severnoj Makedoniji i Grčkoj (od severa zemlje do ostrva Lefkada, Kefalonija i Zakintos).

Olujni oblaci u tom periodu biće u centralnom delu i severoistoku Srbije.

Vreme oko 23h

Oko 23 časa kiše će biti u Nemačkoj, Britaniji, Holandiji, Belgiji, Poljskoj, Litvaniji, Letoniji, Rusiji, Slovačkoj, Mađarskoj, Austriji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Rumuniji, Bugarskoj, Severnoj Makedoniji i delu Grčke, kao i iznad Jadranskog mora.

U tom vremenu olujni oblaci biće iznad Rumunije, Mađarske i juga Srbije.

U većem delu Slovenije jako olujno nevreme izazvalo je u noći sa četvrtka na petak bujične poplave used kojih je nastala veća materijalna šteta, a poplavljeni su kuće i putevi.

Najviše su pogođeni regionalni centri Celje, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Postojna, Ptuj i Slovenj Gradec, prenosi Srna.

Najjači pljuskovi bili su na području južnog podnožja Julijskih Alpa, te na području između Idrijskog Hribovja prema Gorenjskoj i Koruškoj.

Jaki pljuskovi, grmljavina, ponegde i grad

Vreme u Srbiji će danas biti veoma nestabilno, s kišom, jakim pljuskovima, grmljavinom, ponegde i gradom, naročito popodne i uveče kada se očekuje od 20 do 40 milimetara padavina, lokalno i do 70 milimetara, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod. Temperatura će opasti za oko pet do osam stepeni i u većini mesta biće od 25 do 32 stepena, osim na jugu i istoku, gde će i dalje biti veoma toplo, do 35 stepeni. Najniža temperatura biće od 18 do 23 stepena. Duvaće naajpre slab do umeren južni i jugoistočni vetar koji će ;u Banatu, donjem Podunavlju i na planinama biti jak, a na jugu Banata povremeno s olujnim udarima. Od podneva duvaće umeren do jak zapadni i severozapadni vetar, a u zoni najjačih pljuskova kratkotrajno će dostizati i udare olujne jačine. U Beogradu će pre podne biti uglavnom suvo uz postepeno naoblačenje, a od popodneva vreme će biiti veoma nestabilno, s kišom, jakim pljuskovima i grmljavinom uz pad temperature, veliku količinu padavina i lokalnu pojavu grada. Najniža temperatura biće oko 23, a najviša oko 31 stepena.