GREJANJE TODOROVIĆE KOŠTA MESEČNO MANJE OD 20 EVRA! Na minus 10, u kući od 400 kvadrata je i više od 25 stepeni

Dragan je uz saglasnost i podršku porodice napravio kotao pomoću kojeg porodičnu kuću greje na biomasu. U kući ima radijatore kao i većina nas.

Na ovakav način Todorovići kućni budžet mesečno opterećuju sa 20 evra, a njihov dom je uvek topao. Dragan kaže da su mu se tu po selu u početku smejali i podsmevali, ali njegov izum se pokazao kao prava stvar.

Pa kako su onda Todorovići iz sela Ljubinić kod Obrenovca za četiri godine uštedeli 7.000 evra na grejanju?

Evo kako! Glava kuće Dragan smislio je i sproveo u delo ono što može da bude dobar putokaz i za druge domaćine koji imaju kuću i dvorište, objavio je obrenovački RTV Mag pre dve godine.

Todorovići se greju na biomasu i jedino, kaže Dragan, što treba da uradiš jeste da u kotao na par sati ubaciš balu. Kaže i da je kod Vojvođana video da na njivama nema više žitnih ostataka i da se ljudi masovno prebacuju na biomasu.

- Došlo je mojih 5 minuta... Uz ovu cenu ogreva to se sad pokazalo kao ekonomski najisplativije... Šta sad kažu? Ćute i gutaju... - kaže Dragan i dodaje da je samo petoro ljudi iz Srbije došlo kod njega da precrta kotao i vidi kako je on to uradio.

Dodaje i da glatko može da greje 400-500 kvadrata i da mu je na minus 10 u kući konstantno 25 stepeni.

Sa decom je kotao napravio za manje od nedelju dana a matematika je prosta ubaciš balu, upališ upaljačem i to je to - jedna bala 2 sata, dve bale 4 i tako redom...

