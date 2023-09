'PREMA TEORIJI MILANKOVIĆA KLIMA SE MENJA TEK NA 20.000 GODINA' Todorović: Ciklon koji je harao Bugarskom i Grčkom pomera se OVDE

Kada građani osete na svojoj koži nepogodu oni misle da je to jedinstveno i da nije postojalo, rekao je meteorolog Nedeljko Todorović, govoreći za Kurir o vremenskim nepogodama koje haraju Balkanom.

Hladan vazduh se premeštao ka jugu i otišao je u Grčku, objasnio je Todorović.

- Sa severoistoka je došao hladan vazduh koji je aktivirao ciklon i to u zoni Egeja, a glavno je bilo Grčkoj i to onaj deo između Soluna i Atine. U ova dva, tri dana palo je više od 150 mililitara po kvadratnom metru, a verujem da je bilo i više i to su padavine na veoma malom prostoru pa je normalno da dođe do bujičnih poplava - rekao je Todorović.

Ispričao je kakva će klima biti u tom periodu Balkana.

- U Jonskom moru i malo južnije ovaj ciklon će da slabi i kreće se ka Libiji, severu Afrike i tamo će biti pljuskova, što je realtivno retko u toj regiji. Gasi se polako i mislim da će se potpuno ugasiti u narednom periodu, a u Bugarskoj je već prestalo - rekao je Todorović i dodao:

- Klima ostaje ista. Nepogode i nevreme i ove ćelije to su normalne pojave, koje ne menjaju klimu, u svakom slučaju to su strogo stručni termini, više je to bilo medijsko plašenje nego što je to osnovano. Kada građani osete na svojoj koži nepogodu oni misle da je to jedinstveno i da nije postojalo - rekao je Todorović. On nije saglasan da su tekuće oluje simbioza klimatskih promena, već misli da je uvek bilo ovih dešavanja, naveo je teoriju Milutina MIlankovića najuticajnijeg srpskog naučnika.

- Ne može klima da se promeni ni za deset godina. Uvek je bilo ovakvih nepogoda, svi podaci postoje u meteorološkim dnevnicima. Milankovićeva teorija je do sada najpouzdanija. Prema njemu klima severne hemisfere se menja tek na 10-20 hiljada godina! A ovo su sve promene vremenskih prilika i neprilika i ne treba brkati klimu sa nevremenom - istakao je Todorović i dao primer klime u Beogradu prethodnih 10 godina:

- Bilo je 7 slučajeva tornada u Srbiji za koje imamo podatke. Izvukao sam spisak unazad 10 godina! Bilo je u Bačkoj lokalni mali tornado. Prošle godine je bilo lokalno velike kiše u mestu Brežđe, 22.7. u roku od dva sata je palo 150 mll kiše, to je dvostruka mesečna kiša! U Beogradu je petog uveče bio poplavljen Zemun i autoput zatvoren zbog vode. Godine 2021. godine je bio tornado na Tari. Video sam stoletne smreke isečene kao neko mašinom da ih je isekao. Najopasniji tip tornado je bio 2014. godine tokom poplava, bila je toliko promenljiva godina da je sedam slučajeva tornada bilo u Srbiji! - otkrio je Todorović.

