NOVI TALAS PADAVINA: Kiša će padati tokom celog dana u OVOM DELU ZEMLJE, a od sutra pravi VREMENSKI ROLERKOSTER

Nakon jučerašnjeg prolećenog dana i temperatura i do 23°C, Srbiju je pred kraj dana i tokom večeri zahvatio novi talas padavina.

Već oko 17 časova kiša je zahvatila Vojvodinu i zapadnu Srbije i kiša je tokom cele večeri padala u Vojvodini.

Kasnije tokom večeri padavine su se intenzivirale iznad zapadne Srbije i tokom noći su se premeštale preko centralne i Srbije i Beograda dalje ka istoku, ističe meteorolog Đorđe Đurić.

Umerena do jaka kiša bila je praćena pljuskovima.

Tokom noći najobilnije padavine zabeležene su na zapadu i jugozapadu Srbije, u Kolubarskom okrugu, Mačvi, u Šumadiji, Pomoravlju, Podunavlju, u Braničevskom okrugu, na severoistoku Srbije i jugoistoku Banata. U ovim predelima do jutra palo je oko 20 litara kiše po kvadratnom metru, na širem području Beograda 10 do 15 litara.

Tokom ranog jutra padavine u Vojvodini su potpuno prestale, a talas obilnijih padavina premestio se ka jugu i jugoistoku.

Ovog jutra i prepodneva padavine su potpuno prestale na severu i na zapadu Srbije i u Beogradu, a pada u ostalim predelima.

U nastavku prepodneva kiša će prestati i u centralnim predelima Srbije, dok se tokom prepodneva obilnija kiša očekuje na jugu i na jugoistoku Srbije.

Na jugu i jugoistoku Srbije kiša će padati do pred kraj dana, uz najobilnije padavine do sredine dana. Dakle, najveća količina padavina očekuje se na jugu i jugoistoku Srbije i u tim predelima ukupno se očekuje 20 do 30 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i više.

U nastavku prepodneva u Vojvodini se očekuje razvedravanje i ono će se proširiti do sredine dana iznad cele severne i zapadne Srbije, potom i centralne, tako da se posle podne u svim ovim predelima očekuje sunčano.

Prestanak padavina na jugu i jugoistoku Srbije očekuje se krajem dana, tokom večeri i razvedravanje.

Tokom jutra preko Srbije je prešao hladni front, uz priliv osetno svežije vazdušne mase, pa je danas dan pravi jesenji kada su temperature u pitanju i vreme je u skladu sa kalendarom.

Trenutne temperature u većem delu Srbije kreću se od 9-10°C do 12-13°C, u Beogradu je 12°C. Zlatibor meri 8°C, Sjenica 6°C, a Kopaonik 2°C.

Maksimalna temperatura tokom današenjeg dana neće mnogo odmaknuti od jutarnje i trenutne.

Inače, vazdušni pritisak koji je u osetnijem porastu, uvod je u stabilizaciju vremena.

U četvrtak će u celoj Srbiji biti sunčano i toplije, uz vrlo ugodno vreme, ali će ujutro biti hladno, u dolinama i kotlinama i maglovito. Ponegde se očekuje i slab mraz.

Jutarnja temperatura biće od 0 do 5°C, maksimalna dnevna od 14 do 18°C, u Beogradu do 17°C.

Petak će doneti uticaj novog ciklona i pad vazdušnog pritiska, uz pogoršanje vremena, a tokom vikenda se očekuje i zahlađenje, koje će biti slično današnjem, ali se na višim planinama očekuje i sneg.

Autor: