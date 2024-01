LEDENA NOĆ U CELOJ SRBIJI: Evo kada stiže otopljenje - Doneće i nekoliko NEPRIJATNIH IZNENAĐENJA

Veoma hladna noć u Srbiji, a još hladnije biće u nastavku noći. U svim predelima je suvo i vedro, a u pojedinim predelima ima magle.

Trenutne temperature se kreću od -9 do -1°C. Najhladnije u Sjenici sa -10°C, Beograd meri -2°C, a najtopliji je Negotin sa -1°C.

Minimalna temperatura do jutra spustiće se na -10 do -5°C. S obzirom na to da se noćas proslavlja Srpska, odnosno Pravoslavna nova godina, mnogi noć provode na otvorenom, pa je neophodno se veoma toplo obući.

Nakon što je prvi dan vikenda u mnogim predelima protekao u znaku ledenog dana (maksimalna temperatura bila je ispod 0°C), drugi dan vikenda biće sunčan i znatno topliji.

Maksimalna temperatura biće od 4 do 10°C, u Beogradu do 5°C.

Pre podne biće sunčano, posle podne očekuje se povećanje oblačnosti.

Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar.

Početkom sledeće sedmice kiša i sneg, opasnost od ledene kiše

Ponedeljak će doneti hladno jutro, uz mraz, a tokom dana sledi jače naoblačenje i otopljenje sa kišom, na planinama sa snegom, a uslova za susnežicu i sneg biće i u nižim predelima, ponegde i uz pojavu ledene kiše.

Maksimalna temperatura biće od 2°C na severu Vojvodine do 8°C u centralnim i jugoistočnim predelima Srbije, u Beogradu do 7°C.

U utorak oblačno i hladnije sa susnežicom i snegom, ponegde i uz pojavu ledene kiše. Pre podne na severu, a posle podne i uveče i u ostalim predelima očekuje se prestanak padavina i razvedravanje.

Sredinom sedmice osetno otopljenje, u četvrtak i do 15°C

U sredu se očekuje toplije, uz pojačanje jugoistočnog vetra.

U četvrtak i petak pod uticajem ciklona sa centralnog Mediterana i Jadrana biće oblačno, ali i relativno toplo sa kišom, uz jak jugoistočni vetar. U košavskom području očekuju se olujni udari vetra od 80 do 100 km/h.

Četvrtak će biti najtopliji dan, uz temperature iznad 10°C, lokalno i do čak 15°C, dok će u petak biti hladnije. Znatno hladnije vreme biće u Negotinskoj Krajini.

Sledećeg vikend novo zahlađenje sa snegom

Sledeći vikend doneće jače zahlađenje, pa će kiša prvo na planinama, potom i u nižim predelima preći u sneg. Najtopliji deo vikenda biće subota jutro, uz temperature oko 10°C, potom u osetnijem padu, a drugog dana vikenda biće oko 0°C.

Dakle, nakon perioda sa temperaturama ispod proseka, sledeće sedmice temperature će tokom pojedinih dana biti iznad proseka, u četvrtak i za 10 stepeni, da bi potom tokom vikenda opale na prosečne vrednosti.