DEČAK UBICA IZ 'RIBNIKARA' ŽELI DA ČITA PORTALE! Hoće da se hrani patnjom PORODICA ŽRTAVA - traži da mu HITNO vrate TELEFON!

Kosta Kecmanović, dečak-ubica, koji je u OŠ "Vladislav Ribnikar" ubio devet učenika i Dragana Vlahovića, radnika obezbeđenja, i ranio petoro dece i nastavnicu istorije Tatjanu Stevanović, neprestano dobija poruke podrške na društvenim mrežama, a samo je na Tik-toku za njega prispelo 2.000 suludih poruka.

Najmlađi maloletni ubica na svetu nekako je uspeo da sazna da je posle nezapamćenog masakra postao zvezda Tik-toka među tinejdžerima iz čitavog sveta, ali i među starijom populacijom, i uporno traži da mu vrate mobilni telefon zbog Tik-toka i drugih društvenih mreža, ponavljajući da mu to zakon dozvoljava.

"Kosta je Bog"

- Kosta je bog, dete neverovatne snage i upornosti i interesovanja za život - napisala je jedna "obožavateljka" dečaka ubice.

S druge strane, njegovi beskrupulozni fanovi odlaze i do Klinike za dečju neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, na kojoj se Kecmanović od masakra nalazi na ispitivanju, u nadi da će ga videti kroz neki od prozora. Najuporniji među fanovima pokušavaju i fizički da dopru do njega, a pišu i pisma na mejl klinike.

"Obožavateljke se lome oko njega"

Konstantno pita da li o njemu mediji pišu. Skorašnji incident je ukazao da Kosta evidentno skuplja oko sebe obožavatelje koji su psihološki labilni.

- Jedna ženska osoba je ušla do šaltera klinike, prevarivši obezbeđenje da treba da zakaže pregled za dete. Na šalteru je od medicinske sestre tražila da vidi Kostu, kao da ima potpuno pravo na to. Kada su joj rekli da je to nemoguće, pružila je ka šalteru kesu za mladog monstruma, rekavši da se radi o poklonu za njega. Sestra je odbila da preuzme kesu i obratila se drugom čoveku na šalteru, pitajući ga šta njemu treba, ali ta žena je navaljivala da ga makar vidi izdaleka. Pošto joj je sestra rekla da napusti kliniku smesta, besno je izašla, pričajući sebi nešto u bradu i žaleći se obezbeđenju, očigledno ljuta što nije dospela do Kecmanovića - otkrio je izvor Republike.

Dečak ubica konstantno pita da li informativni mediji pišu o o njegovom krvavom zločinu, kao da se diči onim što je uradio. Ne pokazuje trunku empatije. Najradije bi da može listao redovno tekstove o sebi.

Ponaša se kao da mu je mobilni telefon prozor u svet patnje koji je ostavio iza sebe svojim zverskim delima. Kao ubica koji se uvek vraća na mesto zločina, izgleda da želi da zauvek uživa u masakru koji je počinio i da se hrani patnjom porodica ubijene dece.