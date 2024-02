PROLEĆE USRED ZIME - Evo kada stiže promena vremena, ali i zahlađenje sa padavinama! OVI dani biće NAJTOPLIJI

Pred nama je period znatno toplijeg vremena i nalik prolećnom. Tokom vikenda u Srbiji će biti promenljivo oblačno, a slaba kiša očekuje se samo na istoku i severoistoku.

Prvog dana vikenda duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar, u Vojvodini i na istoku Srbije povremeno i jak.

Maksimalna temperatura biće u subotu od 10 do 14°C, u Beogradu do 12°C, a u nedelju od 13 do 17°C, u Beogradu do 15°C.

Od ponedeljka do srede očekuje se sunčano. Maksimalna temperatura biće od 13 do 17°C, u Beogradu do 15°C, dok će u utorak biti veoma toplo, uz prave prolećne temperature sa vrednostima od 16 do 22°C, u Beogradu do 20°C.

U ponedeljak će duvati pojačan severozapadni vetar, dok će u utorak duvati pojačan jugozapadni vetar, koji će biti fenskog efekta i iz tog razloga će biti dodatno toplo, naročito u Podrinju, Kolubarskom okrugu i na istoku Srbije.

Sredinom sledeće sedmice očekuje se povećanje oblačnosti, ali ostaće suvo.

U petak i tokom sledećeg vikenda Srbija će biti pod uticajem veoma snažnog ciklona sa Atlantika, pa se očekuju jaka jugozapadna strujanja, uz priliv vrlo tople vazdušne mase, ali uz oblačnije vreme. Inače, ovaj ciklon direktno će se obrušiti na Francusku i doneti orkansku oluju nalik uraganu.

Maksimalna temperatura biće od 15 do 20°C, u Beogradu do 18°C.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovaj deo februara od 2 do 6°C, one će u narednom periodu biti više za 10 stepeni, tokom pojeidnih dana i za čak 15 stepeni od napomeutnog proseka.

Prema trenutnim prognozama, oko 12. februara preko Srbije bi u sklopu ciklona prešao hladni front, uz kišu i skretanje vetra na severozapadni. Očekuje se zahlađenje, ali za sada ono neće biti drastično. Maksimalna temperatura biće prvo u padu na 10 do 15°C, a u periodu od 13 do 15. februara na vrednosti od 5 do 10°C, pri čemu bi snega bilo samo na planinama.

Dakle, veći deo prve polovine februara odlikovaće se natprosečno toplim vremenom, dok će sredina meseca dneti zahlađenje.

Iako je u ovom trenutku rano precizirati vreme za drugu polovinu febrauara, proračinui su takvi da će biti hladnije, uz češće padavine, ali i da zima još uvek nije rekla svoje.