'MOJA BABA JE DEDI SVAKOG DANA PEGLALA ODEĆU, IAKO JE RADIO NA NJIVI' - Njeno objašnjenje unuku će vas raznežiti

Peglala je svakog dan odeću svom suprugu koji je radio kao farmer, na polju. Čudilo je to njihovog unuka jer je smatrao da je to bespotrebno jer se odeća ionako brzo isprlja.

Ispričala mu je zašto to radi i bila je to velika lekcija za njega. Dr Bo Brok koji je vlasnik veterinarske klinike u Americi i autor knjige "Crowded in the Middle of Nowhere", humoristične priče o seoskoj zajednici u Teksasu, podelio je sa svima dirljivu priču.

Imao je 13 godina kada je pitao svoju baku zašto svakog dana pegla odeću svom mužu koji oldazi na polje u radničkoj odeći i pritom ne viđa bilo kog drugog osim njih dvoje i nekoliko farmera. Ono što mu je rekla, nikada nije zaboravio.

"On je najlepši muškarac kog je Bog ikada stvorio. On je moj najbolji prijatelj i ljubav života", ispričala je i napomenula da je uvek želela da njen muž izgleda lepo i uredno jer "nikada se ne zna ko može da ga sretne".

Nakon toga Bo koji je tada bio tinejdžer, posmatrao je svog dedu i razmišljao o bakinim rečima. Nije mu izgledao kao "najlepši muškarac na svetu", kako je rekao - godine su ga uzele pod svoje.

"Nosio je naočare prevelike za svoje lice, ali njemu je jedino važno bilo da kroz njih dobro vidi sve što ga zanima", dodao je.

Pitao je baku, vođen dečjom radoznalošću, kako to da ona svog muža smatra najlepšim. Baka se "toliko smejala da je izgledala na tren kao devojčica".

"Te bore oko očiju nisu uvek bile tamo, a sećam se i kada je imao prave zube. On ima najlepše plave oči koje sam ikada videla. Potpuno su iste boje kao nebo neposredno pred zalazak Sunca. Celo njegov lice blista kada se smeje, a glas mu je toliko smiren i raskošan da svi u devet okruga žele da ga čuju kada govori. Želim da se oseća lepim. Svaki dan peglam njegovu odeću jer sam se zbog njega sve ove godine osećala lepom. On je čovek vredan poštovanja", istakla je.

Bo je imao 30 godina kada je shvatio reči svoje bake. Kada nekoga duboko i iskreno volimo, tada nam je ta osoba jednostavno najepša na svetu, to je prava ljubav, piše Reader's Digest.

U priči se ne radi o tome da kućne poslove treba da obavljaju jedino žene kako bi neko mogao da zaključi jer ta podela nema bilo kakvo opravdanje. Zašto i muškarci ne bi peglali odeću, kao svoju tako i odeću svojih partnerki. Suština je u poštovanju i o tome da nam je voljena osoba uvek najlepša, što je daleko bliže istini od površnih ocena nečijeg izgleda.