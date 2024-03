TEMPERATURA IDE U MINUS! Spremite se za jak mraz - ovi predeli Srbije biće najugroženiji

Mraz se u mnogim predelima očekuje na 2 metra, a posebno se očekuje pri tlu i na 5 cm

Ovog jutra na severu Srbije je vrlo hladno, u Vojvodini uz pojavu mraza i temperatura ispod 0°C i to zahvaljujući vedrom vremenu i većem izračivanju vazduha u atmsferu. U ostalim predelima Srbije zahvaljujući više oblačnosti je toplije, uz temperature u plusu, dok je najtoplije na jugu zemle gde i dalje pada kiša, dok na planinama zbog temperatura u minisu pada i sneg.

Tokom dana padavine će prestati i u ovim predelima Srbije.

Danas će duvati i jak severozapadni vetar, naročito na istoku Srbije, u Pomoravlju i na planinama. Do večer vetar će potpuno oslabiti.

Maksimalna temperatura biće od 8 do 12°C, u Beogradu do 10°C, a u Negotinskoj Krajini do 14°C.

Poseban oprez biće potreban širom Srbije u noći između utorka i srede i u sredu ujutro. U svim predelima biće vedro, uz tiho vreme i povišen vazdušni pritisak, pa će biti idealnih uslova za mraz.

Minimalna temperatura uz vedro vreme u većem delu zemlje spustiće se na -3 do 0°C. Nešto toplije biće u centru Beograda do 2°C, a na istoku Srbije do 3°C.

Dakle, mraz se u mnogim predelima očekuje na 2 metra, a posebno se očekuje pri tlu i na 5 cm iznad tla i tu će se temperature spuštati i ispod -5°C.

Tokom dana biće sunčano i prohladno, uz maksimalne temperature od 10 do 14°C, u Beogradu do 13-14°C.

Vedra noć očekuje se i ka četvrtku, pa se opasnost od mraza očekuje i u četvrtak ujutro. Iako se na severu Srbije očekuje nešto toplije, pa bi mraz mogao izostati na 2 metra, u četvrtak jutro mraz će biti rezervisan za sve predele južne, centralne, jugoistočne i zapadne Srbije i za brdsko-planinsko područje, uz temperature do -3°C, pri tlu i niže.

Ipak, tokom dana uz pretežno sunčano vreme, biće osetno toplije, uz maksimalne temperature od 14 do 18°C, u Beogradu do 16°C.

U toku noći do severa, a u petak i do ostalih predela Srbije očekuje se naoblačenje sa prolaznom kišom i pljuskovima, pa će i mraz u većini predela izostati, uz jutarnje temperature na severu do 6°C, dok će na jugu i dalje biti uslova za slab mraz i temperature oko 0°C, jer će se ujutro i dalje zadržati suvo i delimično vedro.

Dakle, u naredna dva dana na teritoriji Srbije preporučuje se oprez u noćnim i jutarnjim časovima, zbog opasnosti od slabog do umerenog mraza, naročito pri tlu.

Biće neophodna adekvatna mera zaštite kada su poljoprivredne i ratarske kulture u pitanju.

