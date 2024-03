'Vožd Karađorđe' će povezati celu Šumadiju! Ove godine počinje gradnja brze saobraćajnice kroz Centralnu Srbiju

Brza saobraćajnica "Vožd Karađorđe" biće duga 163,75 kilometara i povezivaće sve delove Šumadije. Na njoj će biti izgrađeno tri tunela, više od 130 mostova, kao i 21 petlja. Kako je objavljeno, gradnja bi trebalo da počne ove godine.

Put, kako se navodi u objavljenom planu, mora da se izgradi tako da ima dve fizički odvojene kolovozne trake, s dvema saobraćajnim trakama za svaku, a svaka traka mora da bude široka najmanje 3,5 metara.

Saobraćajnica je planirana za brzine od 100 kilometara na sat. Nova saobraćajnica proći će, između ostalog, kako stoji u planu, kroz Lajkovac, Lazarevac, Aranđelovac, Topolu, Mladenovac i Kragujevac.

Dve trase

"Vožd Karađorđe" će povezivati centralnu i istočnu Srbiju. S jedne strane će ići trasom Mladenovac - Orašac - Aranđelovac, a s druge Lazarevac - Aranđelovac, gde će se spojiti.

- Planirana trasa predstavlja više saobraćajnih pravaca koji čine jedinstven sistem krstastog oblika, s pravcima pružanja sever-jug i istok-zapad, ukupne dužine 163,75 km. Centralnu tačku i mesto ukrštanja više pravaca predstavlja petlja "Orašac" u blizini Orašca i Aranđelovca. Od petlje "Orašac" trasa se pruža ka severu do petlje "Mali Požarevac" i ka istoku do planirane petlje "Markovac zapad" na Koridoru 10, ka zapadu do planirane petlje "Donji Lajkovac" na autoput "Miloš Veliki" i ka jugu do Aranđelovca - stoji u planu.

Takođe, od planirane petlje "Zagorica", koja se nalazi oko 10 kilometara istočno od Aranđelovca, trasa se pruža ka jugu sve do planirane severne obilaznice oko Kragujevca.

Osim toga što će ovaj deo naše zemlje dobiti najsavremenije puteve, najveći značaj planiranog državnog puta jeste izmeštanje saobraćaja izvan građevinskog područja Aranđelovca, Mladenovca, Topole, Rače i drugih manjih naselja.

Kako je ranije istakao ministar saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Goran Vesić, šumadijski koridor, koji će nositi ime po vođi Prvog srpskog ustanka, obezbediće bolji komfor života za ljude, razvoj lokalne privrede i turizma.

Ka Milošu Velikom

- U prvoj fazi radiće se 80 kilometara od Malog Požarevca preko Mladenovca, Orašca, Aranđelovca do Čibutkovice u Lazarevcu, prema autoputu "Miloš Veliki" - istakao je ministar Vesić i dodao:

- U drugoj fazi radiće se deo prema Rači i od Topole prema Kragujevcu. Na taj način ćemo čitavu Šumadiju premrežiti mrežom brzih saobraćajnice i autoputeva. Kako je istakao, ako se tome doda obilaznica oko Kragujevca čija je izgradnja u toku, a koja treba da bude povezana s Mrčajevcima, odnosno sa autoputem "Miloš Veliki", to znači da će ljudi u ovom kraju biti potpuno saobraćajno povezani, što će im omogućiti više investicija, bolji život i da ostanu u svojim mestima.

Vesić je istakao da Srbija, koja je bogata i ekonomski snažna, može da razvija svaki deo svoje zemlje i dodao da je Šumadija to odavno zaslužila.