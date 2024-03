'U KRUGU PORODIČNE KUĆE NALAZI SE TA ŠAHTA...' Otović Pjanović u 'Hit Tvitu' o potrazi za Dankom: Preispitujemo SVAKU ČINJENICU

Major policije Bojana Otović Pjanović govori u Hit Tvitu na TV Pink o nestanku Danke Ilić (2), i tom prilikom otkrila kako teče potraga za devojčicom koja je nestala u Boru u utorak u 13.45 sati.

Otović Pjanović je rekla u kom pravcu se dalje ide sa potragom za nestalom devojčicom.

- Pa prvo što bih rekla je da su policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova od samog početka prijavili događaj koji se desio, preduzeli sve neophodne mere i radnje na pronalasku devojčice, da bismo potvrdili relevantnost same prijave, pre nego što bi se i aktivirao dobro poznati sistem za hitnu intervenciju - rekla je na samom početku, pa nastavila:

- Naravno to, pošto je, danas sam baš čula par komentara, granični prelazi, čitamo natpise u novinama, ona je mogla preći granicu sa Bugarskom, to je sat vremena odatle. Aktiviranje ovog sistema ne znači da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova ne preduzimaju druge obavezne mere i radnje koje se preduzimaju... I u sličnom pa i u ovom. Znači, mi, kada kažem pri ispitivanju verodostojnosti prijave o nestanku deteta, to je niz mera koje se preduzimaju da vidimo da li je apsolutno neophodno aktivirati sistem pronalaska koji je 23. oktobra prošle godine stavljen u upotrebu - rekla je i dodala:

- Što znači da su nalozi za pojačanu graničnu kontrolu prelaska granica u svim pravcima istog trenutka dati, a nakon ispitivanja verodostojnosti i stavljanja na snagu navedene platforme su preduzeti i preduzimaju se i druge mere.

- Kada kažem preduzimanje svih neophodnih mera, mi u ovom trenutku preispitujemo svaku činjenicu kao da ima osnovana sumnja, a ne osnov sumnje na najmanji nivo podozrenja da je neko sumnjiv za neko krivično delo. Videli ste i u vašoj najavi da se radila i kontrola kanala koji odvodi vodu iz Borskog jezera u fabriku "Zijin", zato što se u samom krugu porodične kuće nalazi upravo ta jedna šahta, da bismo izbacili sumnju da uopšte eventualno i najmanji nivo podozrenja da se možda telo nalazi zbog eventualnih krivina itd.

- Znači, ono što su stručnjaci ovom prilikom, zaista moram da kažem jer sam ponosna na upravu kriminalističke policije i na Ministarstvo unutrašnjih poslova, na spremnost profesionalaca da budu prisutni na terenu, da se ne štede... moje kolege iz uprave kriminalističke policije i policijske uprave u Boru su i sada na poslu. Meni je žao što sam morala danas da ih napustim i da dođem ovde. Oni i dalje rade, od načelnika uprave kriminalističke policije koji je bukvalno u svakom trenutku na telefonskoj vezi, do načelnika službe za suzbijanje kriminala, Nemanje Đurana koji nosi najveći teret svega ovog u smislu organizacije, koordinacije i izveštavanja, što je negde kod nas pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova veoma bitno, a da ne pominjem ministra koji je i svojim neposrednim prisustvom sa načelnikom Đuranom i načelnikom Policijske uprave Bor, načelnicima OKP-a i celokupnim timovima profesionalaca koji su došli sa teritorije cele Srbije, bio na neposrednom postupanju i lično, kao čovek i profesionalno, izvršio neposredan uvid i učestvovao i u pretrazi terena sa svima nama, nesebično da bismo dobili ili eliminisali onaj najmanji osnov podozrenja da nam se nešto ne bi desilo ili propustili - rekla je i dodala da i dalje kvadovi obilaze i helikopteri nadleću teren.

- Radi se preispitivanje svih činjenica i okolnosti i moramo odraditi rekonstrukciju događaja da bismo bili sigurni kako je moglo doći da dete sa određene površine prostora napusti krug prostora i tako dalje... - rekla je.

Podsetimo, potraga za devojčicom Dankom Ilić (2) iz Bora, koja je nestala je u utorak u 13.45 u naselju Banjsko Polje, ušla je u šesti dan.