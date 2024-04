Peščana i prašinska oluja nad Srbijom, a u ovom gradu izmeren čak 31 stepen

U toku noći očekuje se zahlađenje, sutra hladnije i za više od 10 stepeni.

Snažan ciklon sa zapada Evrope i Atlantika i sekundarni nad Jadranom, uslovljavaju snažno južno strujanje prema našem podurčju, a osim veoma tople vazdušne mase, sa severa Afrike višim slojevima atmosfere stižu i ogromne količine pustinjskog peska iz Sahare. Pesak i prašina južnim strujanjem stiglu su preko dela Mediterana i Grčke i dalje se šire preko Jadrana i našeg područja ka centralnoj i istočnoj Evropi.

Temperature ovog aprilskog poslepodneva uz umereno oblačno vreme širom Srbije dostižu 29-30°C, dok je najtoplije u Pomoravlju, u Ćupriji trenutno čak 31°C.

Duva veoma jak južni i jugozapadni vetar, ponegde i sa olujnim udarima preko 60 km/h.

Atmosfera nad nama potpuno je zamućena viskom koncentracijom peska i prašine iz Sahare.

Istovremeno, u nižim slojevima duva veoma jak južni i jugozapadni vetar, koji podiže prašinu, naročito sa obradivih površina, pa nad pojedinim predelima Srbije preovladava i prava prašinska oluja, uz jak vetar i smanjenu vidljivost, a što može nepovoljno da deluje po saobraćaj, pa se preporučuje oprez. U prilog ovome ide i dugotrajna suša, zemljište je suvo, pa jak vetar lagano podiže sitne čestice.

Vrlo je toplo, a jak vetar fenskog efekta veoma isušuje vazduh, pa je i relativna vlažnost vazduha veoma niska.

Inače, veoma topla vazdušna masa sa Balkana stigla je i do istočne Evrope, pa je u Moskvi danas 20°C.

U isto vreme na zapadu i jugozapadu Evrope pravo jesenje vreme, a u Alpima i na planinama Španije veje sneg.

Pogoršanje vremena u sklopu hladnog fronta, koji se u ovom času nalazi iznad Alpa, zahvatiće i Srbiju u noći između ponedeljka i utorka.

Nakon pravog letnjeg dana, već tokom večeri do najzapadnijih i do severozapadnih predela Srbije očekuje se prodor hladnog fronta sa severozapada, uz kišu i pljuskove sa grmljavinom. Ovo pogoršanje tokom noći i do utorka ujutro proširiće se i na ostale predele Srbije.

Više padavina i jačih pljuskova sa grmljavinom biće u zapadnoj polovini Srbije, pri čemu može da padne i do 20 litara kiše po kvadratnom metru.

U utorak će biti osetno svežije i vetrovito, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Pojačano zapadno i severozapadno visinsko strujanje očistiće i atmosferu nad nama od peska iz Sahare.

Maksimalna temperatura biće od 16 do 22°C, u Beogradu do 17°C.

U sredu još jedno umereno oblačno i suvo.

U četvrtak ponegde pojava kiše ili pljuska sa grmljavinom.

Maksimalna temperatura biće u sredu i u četvrtak oko 20°C.

U petak i tokom vikenda ponovo sunčano i veoma toplo, uz temperatue i preko 25°C, u nedelju i do 28-29°C.