'ŠTO SE MENE TIČE, SAD SU SVI OSUMNJIČENI' Majorka srpske policije s najnovijim informacijama! Dokle je stigla istraga o maloj Danki

U ovom trenutku ne bih mogla da govorim o konretnim podacima, istraga je od prvog dana jako dinamična i opsežna, a rade se provere na svim mogućim činjenicama i okonostima! Sva lica koja bi se mogla dovesti u bilo kakvu vezu sa događajem, proveravaju se!, izjavila je jutros majorka srpske policije Bojana Otović Pjanović koja je u nedelju uveče razjasnila mnoge stvari kad je reč o događajima u Banjskom polju od prošlog utorka i nestanku male Danke Ilić (2).

Ona je jutros, za Javni servis, pojasnila šta se prvo radi kad je reč o nestanku deteta te naglasila da je policijska praksa prevashodno obilazak i pretraga terena na mestu događaja odnosno nestanka.

- Kako kažu i sami meštani Bora, nikad nisu videli toliko savremene tehničke opreme na jednom mestu, sve službe bile su aktivirane... Istraga i pretraga nije se vodila samo u užem krugu, proširena je i na granične prelaze, kao i na pristupe i puteve ka granici - rekla je majorka pa dodala:

- Kao da je cela Srbija bila u Boru, toliko je bilo ljudi na tih 10.000 kvadratnih metara, toliko ljudi, sve službe, i ministar MUP je bio... Ako smo otvorili sve šahtove, sve kanale... U ovom trenutku mi je kao roditelju i čoveku teško da izgovorim šta se moglo tražiti... moglo se desiti da bude nesrećni slučaj... Ako smo isključili tu mogućnost, istraga se onda dalje kreće u smeru da li je posred i krivično delo - objasnila je detaljno policijsku proceduru i korake postupanja kad je reč o ovakvoj vrsti istrage i potrage.

O snimku iz Beča

- U trenutku kad se pojavio snimak iz Beča, uz koordinaciju, radilo se prvo na proveri verodostojnosti snimka jer je na mrežama bilo svačega, pa se odmah potom uspostavio lični kontakt sa čovekom koji ga je i snimio. On je potom u koordinaciji sa nama otišao i podneo prijavu pa je iste te noći raspisana i žuta Interpolova poternica (potraga za nestalima) - dodala je majorka.

"Što se mene tiče, sad su osumnjičeni svi"

- Ko su osumničeni, ne mogu govoriti jer to ne bi bilo niti profesionalno, niti odgovorno. Što se mene tiče, sad su osumnjičeni svi! Uzeti su svi snimci svih mogućih kamera, proverava se sve i ne radi se to samo u Boru nego i u policijskim upravama kako u okolnim gradovima, ali i u Beogradu, i to 24 sata, u smenskom radu - kaže majorka.