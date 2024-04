'ISTORIJSKI VAŽNA POSETA PREDSEDNIKA SRBIJE!' Đedović za Pink: Potpisali smo Memorandum o razumevanju sa francuskim EDF-om (VIDEO)

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je za Pink da je poseta predsednika Aleksandra Vučića Francuskoj istorijski važna za budućnost energetskog sektora u našoj zemlji.

- Poseta predsednika Aleksandra Vučića, Francuskoj bila je istorijska i strateška s obzirom da smo potpisali Memorandum o razumevanju sa Francuskom elektroprivredom (EDF) koja je najveći proizvođač električne energije u Evropi i drugi u svetu, o proceni potencijala za razvoj nuklearnog civilnog programa u Srbiji, uz podršku razvoju kadrova i stručnog znanja. Potrebno nam je strateško razmišljanje u energetici, mi danas postavljamo te temelje kako bismo obezbedili dovoljno električne energije usled rasta potrošnje u narednim godinama, a pre svega bazne energije koja se proizvodi u kontinuitetu, 24 sata i sedam dana u nedelji, koju ne mogu da obezbede solarne i vetroelektrane - rekla je Đedović Handanović.

Ona je dodala da Francuska dobija više od 70 odsto električne energije više od 55 nuklearnih postrojenja iz kojih se snabdeva i Nemačka, koja je zatvorila svoje kapacitete, dok Francuska planira izgradnju još osam postrojenja.

Ministarka je ukazala da Srbija ne sme da bude talac odluka i zakonskih rešenja usvojenih pre 35 godina i da je potrebno sagledavanje njihovih izmena.

- Juče je u Narodnoj skupštini Republike Srbije pokrenuto pitanje prestanka važenja moratorijuma na zabranu izgradnje nuklearnih elektrana u našoj zemlji i drago mi je što su poslanici Srpske napredne stranke to inicirali. Potrebna nam je bazna energija, posebno ako želimo da izlazimo iz uglja, dekarbonizujemo energetski sektor i imamo manje emisije ugljen-dioksida. Baznu energiju obezbeđuju samo ugalj, gas i nuklearna energija, hidrologijom smo veoma bogati i dobro je što razvijamo te kapacitete ali ne možemo samo da se oslanjamo na njih. U svetu se sve teže finansiraju projekti u oblasti gasa tako da je nuklearna energija kredibilna opcija za obezbeđivanje sigurnosti snabdevanja električnom energijom - navela je ministarka.

Ukazala je da su i zemlje u okruženju izgradile nuklearna postrojenja, da je tehnologija u ovoj oblasti brzo napredovala ali da Srbija trenutno nema dovoljno kadrova.

- Predsednik je tokom posete Parizu upoznao članove Srpskog nuklearnog društva u kome se nalaze sjajni mladi i školovani ljudi posvećeni struci, koji se školuju na najboljim francuskim fakultetima. Motivisani su da se vrate u Srbiju i da prenesu znanja iz zemlje koja prednjači u Evropu po broju nuklearnih elektrana. Žele da doprinesu razvoju ovakvog programa i da daju podršku razvoju energetskog sektora. U ovom trenutku u Srbiji postoji barem sedam obrazovnih i naučnih institucija koje učestvuju u aktivnostima u oblasti nuklearne energije i sve ćemo ih okupiti kako bismo razgovarali i napravili akcioni plan prema kome bismo došli u izvesnost da ta postrojenja gradimo i njima upravljamo - ukazala je Đedović Handanović.

Na pitanje da prokomentariše navode u pojedinim medijima da će Srbija uvoziti nuklearni otpad i skladištiti ga na svojoj teritoriji, ministarka je rekla da to nikada nije bila tema i da napadi postoje jer država strateški razmišlja o budućnosti energetskog sektora.

- Mi imamo zabranu uvoza nuklearnog otpada tako da Srbija nikako ne može da postane skladište za nuklearni otpad. Ovakvi navodi nemaju nikakve veze sa ekologijom već je u pitanju politika i prikupljanje jeftinih političkih poena. Tema skladištenja nuklearnog otpada razmatra se samo ako imate nuklearno postrojenje u okviru kojeg se gradi infrastruktura za skladištenje, u skladu sa tehnologijama koje zaokružuju ceo proces. Ali su besmisleni navodi da je Francuska videla korist u nama da u Srbiji skladište njihov nuklearni otpad. Niko ne može da ospori to što Vlada i predsednik imaju dugoročan pristup sagledavanja budućnosti u kojoj treba da budemo razvijeni, stabilni, nezavisni I energetski sigurni. Ako želite dobro svojoj zemlji morate da danas da pripremite nešto što će se završiti za deset do dvanaest godina za buduće generacije. Oni kojima se to ne dopada traže izgovore i iznose neistine i dezinformacije - ukazala je ministarka.

Ona je ukazala da se u Srbiji gradi više kapaciteta iz obnovljivih izvora energije što je važno zbog procesa energetske tranzicije.

- Na aukcijama za dodelu tržišnih premija za kapacitete iz OIE prošle godine smo obezbedili investicije veće od jedne milijarde evra u devet novih elektrana koje proizvode zelenu energiju. Takođe, pregovaramo sa južnokorejskim konzorcijumom na čelu sa Hjundai inženjeringom za izgradnju samobalansirajućih solarnih elektrana kapaciteta 1 GW, dok očekujemo će do kraja godine EPS završiti vetropark Kostolac, kapaciteta 66 MW, svoje prvo proizvodno postrojenje iz obnovljivih izvora - kazala je ministarka.

Đedović Handanović je rekla da je ove nedelje u Budimpešti formirana regionalna berza za trgovinu električnom energijom između Srbije, Slovenije i Mađarske što znači da „Elektromreža Srbije“.

Autor: D. S.