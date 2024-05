Brnabić otvorila 66. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić svečano je danas otvorila 66. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća na Beogradskom sajmu, koji se pod sloganom "Inspirišemo razvoj" održava od 21. do 24. maja.

Brnabić je rekla da je Srbija lider u regionu u oblasti inovacija, digitalizacije, IT, veštačke inteligencije, a da je jedan od dokaza za to i to što ove i sledeće godine predsedava globalnim partnerstvom za veštačku inteligenciju.

Kako je rekla, Srbija danas u oblasti IT usluga ostvaruje neverovatne rezultate.

"Naš godišnji izvoz usluga prošle godine iznosio je blizu 3,5 milijardi evra što je po prvi put bilo iznad Bugarske koja je članice EU. Mi danas mesečno izvozimo usluga koliko smo 2012. godine izvozili tokom čitave jedne godine", navela je Brnabić.

Ona je istakla da je Vlada obezbedila uslove i naučnu infrastrukturu.

"U Srbiji imamo fantastične nastavnike i zahvaljujući njima odlične naučnike. Beograd je rangiran među dva odsto najboljih univerziteta na svetu i da potrebno je da nastavimo da verujemo u te ljude", rekla je Brnabić.

Ona je podsetila da, kada je Aleksandar Vučić postao predsednik Vlade Srbije, u našoj zemlji nije postojao nijedan naučno-tehnološki park, a da ih sada imamo četiri, a uskoro ćemo ih imati sedam.

"To su investicije koje neće samo povratiti novac koji smo mi kao zemlja uložili, one se već sada višestruko isplaćuju, zato što ulaganje u nauku i ljude jeste u pravom smislu tih reči ulaganje u budućnost", poručila je Brnabić.

Kako je rekla, izgradnja Bio 4 kampusa će na najbolji način povezati nauku i privredu.

"Ljudi u tom centru će svojom pameću i inovativnošću izmeniti našu stvarnost. I sve te ideje rađaće se nedaleko odavde u Kumodražu, u jednom od najvećih naučnih kampusa u ovom delu sveta", poručila je Brnabić.

Ona je rekla da je obaveza za sve ljude koji se bave politikom da potencijal svih talentovanih ljudi maksimalno dođe do izražaja.

"Da bismo to uspeli potrebno je da nastavimo da u te ljude verujemo, da im dajemo šansu, da prepoznajemo da upravo oni mogu biti motor razvoja i snaga koja će vući našu zemlju napred u godinama koje dolaze.

Srbija, predvođena Aleksandrom Vučićem, znala je da će ljudi biti ti koji će napraviti razliku, da će ljudi biti ti koji će preokrenuti stvari i učiniti da budemo pobednička nacija, zemlja koja je lider u regionu u inovacijama, digitalizaciji, nauci, informacionim i komunikacionim tehnologijama", rekla je Brnabić.

Ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Jelena Begović rekla je da je taj Sajam jedan od najznačajnijih događaja u našem regionu kada je reč o tehnologijama i inovacijama.

Ona je istakla da postavka Vlade Republike Srbije okuplja vodeće naučnike, inovatore i vizionare pod sloganom "Igraj za čovečanstvo, nauka za sve" sa ovogodišnjom temom "Zakorači u održivu budućnost".

"Na ovogodišnjem sajmu okupilo se preko 600 izlagača, među kojima i 250 inostranih izlagača iz preko 32 zemlje, da prikažu nove tehnologije i svoja rešenja za budući razvoj. Ceo sajam tehnike i tehničkih dostignuća prostire se na više od 15.000 kvadrata, a postavku ovde danas Republike Srbije čini 114 pojedinačnih postavki, 63 izlagača, preko 30 kompanija iz Narodne Republike Kine, na dva nivoa, gde zauzima ovo prostor preko 6.000 kvadrata", navela je Begović.

Dodala je da je taj sajam jedinstvena prilika da Srbija predstavi svoja najnovija dostignuća, inovacije koje vode kao održivoj budućnosti.

"Postavku Republike Srbije organizovalo je čak pet ministarstava u vladi Republike Srbije, Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, Ministarstvo prosvete, Ministarstvo sporta i Ministarstvo turizma i omladine, što govori o tome koliko je nauka i razvoj inovacija prepoznat od same strane same države", rekla je Begović.

Ona je dodala da će građani moći će da se upoznaju sa novim tehnologijama, inovativnim proizvodima, da razgovaraju sa naučnicima i inovatorima i zaista da vide kako se nauka primenjuje u svakodnevnom životu i kako nauka može da reši probleme sa kojima se suočavamo kao individue, kao države, ali i kao čovečanstvo.

"U okviru naše postavke prikazani su inovativni proizvodi, ideje, istraživanja koje su nastale u naučno-istraživačkim organizacijama, na fakultetima, na institutima, kreirani od strane naučnika, inženjera, ali i preduzetnika, kako i Srbije, tako i iz države partnera ovogodišnje postavke Narodne Republike Kine", poručila je ministarka.

Begović je istakla da Srbija ima bogatu tradiciju i bogatu istoriju u oblasti nauke i tehnologija, naša kvalifikovana radna snaga, naši brojni talentovani pojedinci doprinose tome da naša zemlja postane centar za inovacije, centar kreacije i centar nastanka novih tehnologija.

"Odlučni smo da nastavimo saradnju između nauke i privrede, stvarajući tako još bolje uslove za dugoročni ekonomski rast i društveni razvoj naše zemlje", zaključila je ministarka.

Zamenik ministra nauke i tehnologije Narodne Republike Kine Čen Đačang izjavio je da su iz te zemlje na sajam došle 22 visokotehnološke kompanije iz ključnih industrija kao što su IT, svemirska tehnologija, veštačka inteligencija, biomedicina i autonomna vozila.

On je istakao da su inovacije duša indusgtrijskog razvoja i da nauka i inovacije oblikuju naš zivot i imaju značajan uticaj na naše zivote i određuju budućnost svih država.

"Istorija je pokazala da su nauka i tehnologija, u osnovi snage jednog naroda, a da su inovacije duša napretka jednog naroda", poručio je Čen.

On je rekao da smo videli ubrzane promene i u svetu i da se čovečanstvo našlo pred ogromnim izazovima kao što su klimatske promene i kovid, i da samo saradnja, na fer i nediskriminatorni način, može dovesti do prevazilaženja tih izazova.

"Kina je usvojila inicijativu međunarodne saradnje koje podrazumava da saradnja u nauci nema granice i da bi ona trebalo da koristi čitavom čovečanstvu", rekao je Čen.

Dodao je da žele da promovišu razmenu inovacija i da jačaju saradnju u nauci i tehnologijama na povezivanju, digitalizaciji, zaštiti životne sredine i ostalim izazovima.

On je dodao da je pre dve nedelje kineski predsednik Si Đinping, dok je boravio u Srbiji zajedno sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, najavio da ćemo u novoj eri graditi zajedničku kinesko-srpsku budućnost.

"Dva predsednika složila su se da će negovanje inovativne saradnje u bilateralnim odnosima promovisati saradnju i izgraditi zajednicu sa zajedničkom budućnošću čovečanstva", rekao je Čen.