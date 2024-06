'PROFESIONALNO TREBIM VAŠKE I OD TOGA ŽIVIM' Svetlanin biznis retko bi ko radio a ona kaže: Od vašaka može lepo da se živi

Stanje redovno! Ima vašaka tokom cele godine, epidemije nema. Ima i odraslih, dobiju od dece. U vrtićima gledaju decu pa jave roditeljima, u školama to ne rade!, kaže Svetlana Vorkapić koja u Beogradu vodi frizerski salon za trebljenje vašaka i gnjida.

Otkud joj ta biznis ideja?

Na to pitanje odgovara kratko i jasno: Ukrala!

- Naime, radila sam u jednom salonu neko vreme jer sam frizer, a to nekako vaške i frizerski posao... tu je... i kako se sa gazdom nekako nisam našla, prijatelj mi je pomogao i otvorila sam salon. U svetu to nije ništa novo, takvih salona za trebljenje vaški i gnjida ima na svakom koraku - priča Svetlana na šta je voditeljka i sama podsetila da smo svi mi imali vaške kao deca u odeljenju posebno kad se ode na rekreativnu, ali tad su tu bile mama, komšinica, baka...

- Jeste, bile su tu i mama i baka, tetke, strine, znale su to... Nekad su mame radile do 3 sata, pa kad dođu kući mogle su da se posvete deci i vaške da srede, a danas kad rade do 5-6 i kad dođe kući, samo joj još vaške fale i onda je jednostavnije da dođu kod mene - iskrena je Svetlana koja je pokazala i svoje, kako veli, oružje u borbi protiv vašaka, a tu je i njena biljna emulzija koja joj olakšava rad.

Tretman traje od pola sata do sat, naprska se, totalno je prirodna, iščešlja se jednim pa drugim češljićem i ostavi se da se osuši a uglavnom se dolazi dvaput osim "ako nađemo jednu vaškicu i tri gnjidice onda je to samo jednom".

Petrolej, nikako!

Svetlana kaže da petrolej nikako ne treba koristiti to je jako opasno a ako se koriste šamponi iz apoteka obavezno strogo slediti uputstvo, drugo ne bi ništa preporučila.

Kakvi su roditelji?

- Da ne budem bezobrazna prema mamama, danas deca imaju prava pa neće ni da se češljaju pa se dete češlja samo, ostane čupavo a ispod tog čupavog - vaške. I nije svaki svrab vaška - dete se počeše po glavi jer se oznojilo ali roditelj s vremena na vreme treba da pogleda. I najvažnije, treba biti zahvalan kad roditelj pošalje u grupu da njegovo dete ima vaške a ne osuđivati i ismejavati ga pa on iz najbolje namere na kraju ispadne "kilav".

- Od vašaka lepo može da se živi - potvrđuje Svetlana uz osmeh dodajući da ima još par salona njenih kolega koji to rade. Ona organizuje i grupne preventivne preglede tako da i roditelji, vaspitači i učitelji mogu da je kontaktiraju. Daje i besplatne savete.

- Kod mene je pozdrav kad izlazite iz salona - da se ne gledamo!, kaže iskreno Svetlana.

