VRELI DANI I TROPSKE NOĆI Popaljeni svi alarmi, RHMZ izdao upozorenja: Evo kad se vraćaju OLUJE

Pred nama je još jedan toplotni talas, a temperatura sredinom sedmice može da dostigne čak 40 stepeni! Prolazni pljuskovi i grmljavine se ponovo očekuju već danas u krajevima južno od Save i Dunava, dok će od sutra u celoj Srbiji biti pretežno sunčano i vrlo toplo sa dnevnim maksimumima od 31 do 35 stepeni, a oko 20. juna i iznad 35. U urbanim sredinama tropske noći.

Kako najavljuje Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), toplotni talas počinje od 17. juna, odnosno od 18, što zavisi od dela Srbije i trajaće najmanje pet dana, za koliko trenutno važi taj alarm, koji celu Srbiju prikazuje u crvenoj boji.

"Upozorenje: Topli talas u trajanju od najmanje 5 uzastopnih dana. S obzirom na intenzitet i vreme trajanja prognozira se veoma opasna vremenska pojava. Budite veoma obazrivi i pratite zvanična saopštenja o vremenu i prognozi vremena", navodi se na sajtu RHMZ.

Sredinom sedmice 40 stepeni

U skladu sa tim, i meteorolog Ivan Ristić prognozira da nas sredinom nedelje čekaju vrele temperature koje donosi afrički anticiklon, a trajaće sve do kraja juna.

Ivan Ristić za "Blic" navoda da se afrički anticiklon trenutno nalazi iznad Severne Makedonije i južne Srbije.

- Sećamo se da smo imali ovaj afrički ciklon negde u januaru. On je doneo veoma visoke temperature za zimsko godišnje doba. Ipak, on se posle povukao početkom proleća, pa smo imali hladnije proleće. Trenutno se afrički anticiklon nalazi iznad Severne Makedonije i Srbije. On se stalno pomera severnije i južnije - pojašnjava meteorolog za "Blic".

Iako se anticiklon iz Afrike na kratko povukao tokom prethodne nedelje kada smo imali zahlađenje, Ristić kaže da će se sredinom ove sedmice ponovo vraća na naše područje i to sa temperaturama još višim nego prethodnog puta.

- Oko 20. juna on se vraća iznad Srbije, Severne Makedonije i Grčke, a stiže iz Libije i Tunisa. Temperatura može da dostigne od 35 do 39 stepeni, a na udaru će biti južna Srbija. Sredinom nedelje ćemo bukvalno da prokuvamo - pojašnjava Ristić.

Od utorka Srbija gori

S obzirom na najavljene visoke temperature u Srbiji tokom ove sedmice, RHMZ je već za utorak upalio žuti meteoalarm u celoj zemlji.

Meteoalarm za utorak, 18 jun

Upozorenje se odnosi na ekstremno visoke temperature.

Žuti meteoalarm znači da vreme može biti opasno (potencijalno). Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Afrički anticiklon se povlači krajem juna

Ipak, Ristić pojašnjava da će se afrički anticiklon povući poslednje nedelje juna, a krenuće vladavina azorskog anticiklona, po čijoj periferiji će se premeštati talasi vlažnog vazduha donoseći sa sobom oblake, kišu ponegde i pljuskove kiše praćene grmljavinom i gradom, lokalno i nepogode.

- Maksimalna temperatura će biti oko 30 stepeni, dakle biće dosta toplo i sparno ali osetno svežije u odnosu na blizu 40 stepeni u četvrtak i petak 20. i 21. juna. Na moru idealno, nebo skoro bez oblaka a temperature vode i vazduha su prave letnje - pojasnio je Ristić.

Upozorenje na visok UV indeks

Sa visokim temperaturama ide i visok UV indeks, a on će u naredna dva dana biti visok u većem delu zemlju, dok će u pojedinim delovima biti vrlo visok - 8.

Najviši UV indeks danas će biti u 4 grada:

Kruševac

Leskovac

Prizren

Priština

Iako RHMZ prognozira UV indekse samo za dva dana unapred, očekuje se da će u četvrtak i petak on biti na vrlo visokom nivou, sudeći prema najavljenim temperaturama vazduha.

Autor: Marija Radić