JUTROS IZMERENO ČAK 26 STEPENI: Biće pakleno narednih dana, na ove načine možete da se rashladite i sačuvate od toplotnog udara

U Srbiji je počeo toplotni talas, pred nama su tropski dani ali i tropske noći, a jutros već u u 8 sati je u nekoliko mesta temperatura prelazila 20 stepeni, a u Beogradu je dostigla čak 26. podeok.

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u 8 sati najtoplije je bilo u Beogradu sa 26 stepeni, zatim u Novom Sadu i na Paliću gde je živa u termometru u hladu dostigla 24. podeok.

Posle njih najtopliji su bili Sombor, Zrenjanin gde je izmereno 23 stepena, a samo za jedan stepen niža temperatura bila je u Kikindi, Valjevu, Negotinu, Sremskoj Mitrovici u kojima je bilo 22 stepena.

Po prognozi RHMZ, do kraja sedmice u Srbiji će biti pretežno sunčano i sve toplije, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost.

- Maksimalne temperature danas će biti od 30 do 33 stepena, u subotu od 30 do 34, a u nedelju i ponedeljak, 9. i 10. juna od 32 do 36 stepeni. U urbanim sredinama tropske noći, naročito od vikenda - navodi RHMZ.

U prvom delu naredne sedmice na severu Srbije manji pad temperature, dok će se u južnim i centralnim delovima zemlje zadržati veoma toplo. Pojava pljuskova i grmljavine biće veoma retka, stoji u najavi RHMZ.

Saveti za rashlađivanje tela i hidriranje organizma

- Tuširajte se ili kupajte u rashlađenoj vodi

- Možete da primenjujete i hladne obloge, peškire, sunđere, kupke za stopala..

- Nosite laganu, komotnu odeću od prirodnih materijala, svetlih boja

- Ako izlazite napolje, nosite šešir ili kapu sa širokim obodom i naočare za sunce.

- Koristite pamučnu posteljinu

- Redovno unosite tečnost, pre svega vodu

- Isključite alkohol i smanjite unos kafe i gaziranih bezalkoholnih pića

- Uzimajte manje, a češće obroke. Izbegavajte hranu sa visokim sadržajem proteina

Potražite pomoć ako osećate vrtoglavicu, slabost, uznemirenost, intenzivnu žeđ ili imate glavobolju, i što je pre moguće pređite u ohlađen prostor i izmerite telesnu temperaturu.

