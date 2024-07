Zašto Srbi imaju 'tenziju' pre i nakon odmora? Psiholog kao primer naveo IT stručnjake: Oni imaju jednu metodu koja je zlata vredna

Psiholog Željko Mašović navodi da je odmor u nama, i da je neophodno da naučimo da se ''odmaramo'' u pravom smislu te reči. Kako kaže, nebitna je destinacija na koju ćemo otputovati, ako mi nismo sa sobom u saglasju.

Problemi pre, i nakon odmora

- Mi stalno imamo problem. Dva dana pre odmora, pa dva dana početka odmora, pa dva tri dana posle odmora. To je poneta. Ljudi sebe traže na raznim mestima, a to je sve u tebi. Isto ti je, da li si sipred zgrade, na Tibetu, Mauricijusu. Treba da resetovati u toku dana, Zato tražimo izmeštanje, ne umemo u glavi da isključimo, da treba da se odmorimo. Mi moramo da se pomerimo 500 km dalje da bi se odmorili - rekao je on.

IT stručnjaci ugase telefon 4 dana, i nema ih, tako treba, nasmejao se psiholog.

Treba se ''isključiti''

- Odmor je okidač bolesti. Jer ako ste vi na odmoru, a na telefonu ste, to nije odmor, ti nisi otišao nigde - rekao je potom Mašović.

Ko može sebi da priušti s vremena na vreme produženi vikend ili nešto to je idealno, a mi imamo slučaj sa ljudima koji imaju stare odmore, oni ih ne koriste, dodao je Mašović.

Kada su u pitanju visoke temperature, Mašović kaže da je teško odmoriti se po vrelini i žegi.

- Kada se promeni klima u toj meri, ja savetujem to dvokratno radno vreme, kakvo je u nekim zemljama - navodi psiholog.

Bolje odeš na ručak, odmoriš se, pa se vratiš da radiš, naveo je.

- Najbitniji odmor je spavanje, to je glavno bez premca - rekao je za kraj razgovora.

Autor: Dubravka Bošković