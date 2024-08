Beograđanka jedva preživela letovanje u Turskoj: Završila u bolnici zbog nečega što svakome može da se desi! Preseo joj odmor

Prvo je osetila mučninu, pa je počela da se trese

"Prošle godine sam bila u Turskoj u Alanji. Došli smo u hotel koji je stvarno bio savršen. Ima pet zvezdica, a mi smo uplatili ultra all inclusive uslugu, što znači da smo imali hranu tokom celog dana i na plaži i na bazenu, beskonačne količine hrane i pića. Mi smo bili krajem septembra, a nama su u turističkoj agenciji rekli da njima krajem septembra, početkom oktobra, opadne nivo higijene i da ne mare toliko, iako na recepciji imaju silne nagrade za higijenu i čistoću. Mi smo u Srbiji, dva dana pred put, počeli da pijemo probiotike", započinje 27-godišnja D. J. koja je na letovanje otišla sa dečkom.

"Pazili smo šta jedemo i sve što bismo spremali, prali smo flaširanom vodom, kako su nas i savetovali. Došli smo prvi dan na bazen i pili koktele sa ledom. Proveli smo ceo dan tako, a sledeće jutro sam se probudila sa bolom u stomaku. Bilo je OK, mogla sam da izdržim. Trebalo je da krenemo na večeru sa jednim parom koji smo upoznali u hotelu. Taj mladić nije mogao da dođe zbog dijareje, bilo mu je mnogo loše. Zvali su vodiča i vodič im je rekao da moraju da idu u bolnicu na infuziju zato što to ne prestaje. On i devojka su kolima Hitne pomoći otišli u bolnicu. Sedeli su oko 5, 6 sati tamo i onda su im rekli da moraju da ostanu celu noć. Dok je njegova devojka čekala, u međuvremenu je i ona dobila dijareju. Oni su uspeli da izađu iz bolnice u toku noći", otkriva Beograđanka.

Kada je D. J. u večernjim satima osetila mučninu, počeo je pakao.

"Dok smo moj dečko i ja čekali da vidimo šta se dešava sa njima, ja sam osećala mučninu. Rekla sam mu da ne mogu više da izdržim i da moramo hitno u sobu. Počela sam da povraćam, imala sam dijareju i groznicu, celo telo mi se treslo. Rekla sam mu da nije ništa strašno, ali sam brzo videla da se ništa ne menja. Zvali smo vodiča i rekli šta se dešava. Mi smo u Srbiji za 5.000 dinara po osobi uplatili zdravstveno osiguranje koje je sve pokrivalo. Uključivalo je troškove do 35.000 evra", otkriva D. J.

"Kada su me smestili u kola Hitne pomoći, to je bilo jezivo iskustvo. Vezali su me za krevet. Stigli smo u bolnicu i rekli su da moraju da me zadrže zato što sam imala temperaturu 38. Uplašili su se da je u pitanju korona. Rekli su da će da me smeste u bolničku sobu, da će me doktor posećivati, ali da moram celu noć da ostanem. Dečku su dozvolili da bude sa mnom, dali su mu krevet i sve obroke. Ono što je mene fasciniralo, to je što smo imali apartman sa toaletom. U pitanju je Baskent University Alanja Hospital. Dečku su donosili sve što može da jede, a ja sam jela parče hleba, parče mladog sira i krastavac. Na pola sata su ulazili tokom cele noći i proveravali, merili temperaturu i gledali da li infuzija otiče. Zaista su bili fenomenalni", ističe.

Ultra all inclusive usluga u hotelu, a sve zabranjeno

"Sutradan ujutru me je još uvek mučio stomak, primila sam dve infuzije. Popodne je došao doktor i nije hteo da me pusti iz bolnice, ali smo ga mi zamolili jer smo rekli da smo na letovanju. Sledećeg dana su me oko pet popodne pustili kući i dali su mi papir na kom je pisalo šta smem da jedem. U all inclusive hotelu, gde sam imala sve, mogla sam da uzimam samo hleb, mladi sir, kuvano povrće, pirinač, krekere, makarone sa sirom, flaširanu vodu i jogurt.

Meni do kraja letovanja nije prošao bol u stomaku, imala sam dijareju do samog kraja. Pila sam antibiotike, njihov probiotik i do kraja letovanja sam imala redukovanu ishranu. Moji roditelji su kontaktirali prijatelje koji žive blizu Alanje, oboje su doktori. Rekli su da se ovo ne dešava tako često, ali da kad se desi, može da bude ozbiljno i da uvek treba ići kod lekara. Mogu da kažem da zaista nije naivno jer ja nisam imala snage da se pomerim u bolnici", otkriva D. J.

Preko leda se zarazila bakterijom "đardija" - simptomi

Reč je o parazitskom oboljenju tankog creva praćeno hroničnom dijarejom. To je najčešća infekcija na svetu, a ljudi se najčešće zaraze putem hrane. Sve što treba da uradimo jeste da jedemo hranu ili vodu kontaminiranu cistama, a trofozoiti, odnosno parazitski oblici đardije, pobeći će iz cista u našem telu i početi da se umnožavaju i kolonizuju zidove tankog creva, objašnjavaju stručnjaci. Higijena je ovde ključna kada je u pitanju hrana, koja, nažalost, može da se opere u kontaminiranoj vodi, što može da dovede do širenja đardije.

Simptomi infekcije javljaju se nakon samo nekoliko dana. To su povraćanje i dijareja. U sledećim stadijumima bolesti javlja se gubitak težine, atrofija mišića i prekomerna pospanost. Doktori objašnjavaju da iako parazitu nije u interesu da ubije svog domaćina, đardija izaziva poremećenu apsorpciju masti i ugljenih hidrata, što zajedno sa nedostatkom vitamina, proteina i mikroelemenata koji nastaje kao posledica dugotrajne dijareje dovodi do neuhranjenosti.

Autor: Snežana Milovanov