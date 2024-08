Ovo su najnoviji podaci RHMZ: Čak 4 grada upravo gore na 40°C, a jedan zvanično ima i više

U čak četiri grada u Srbiji u 14 sati je izmereno čak 40 stepeni, a u jednom 41°C. Možete li da pogodite koji su (što ćemo vam u nastavku teksta i otkriti).

Toplotni talas danas je na vrhuncu. Zbog visokih temperatura, ali i nevremena, u većem delu Srbije upaljen je meteo-alarm. Osim u istočnoj Srbiji svuda je crveni koji upozorava na veliku vrućinu, dok je žuti na snazi zbog kiše i grmljavine i to u Bačkoj, jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji.

Takođe će se i na području Beograda do kraja ove sedmice, zadržati veoma toplo vreme sa tropskim noćima. Minimalna temperatura biće u intervalu od 23 do 26 stepeni Celzijusovih, najviša dnevna od 37 do 39 stepeni Celzijusovih, navode iz RHMZ.

A u 14 sati paklenih 40 izmereno je u Novom Sadu, Kruševcu, Ćupriji i Leskovcu, dok je ubedljivo najviše, 41 stepen, izmereno u Nišu.

Autor: Dalibor Stankov