'Ovaj avgust je najtopliji u istoriji naših merenja' Sunce ipak ne posustaje: Očekuju nas novi rekordi u temperaturama (FOTO)

Meteorolog Slobodan Sovilj izjavio je danas da, na osnovu prognostičkog materijala za narednih petnaestak dana, postoji velika verovatnoća da ovaj avgust bude najtopliji od početka merenja u Srbiji.

"Da podsetimo da su jun i jul već bili najtopliji, tako da je velika verovatnoća i da će celokupno leto nadmašiti ono leto iz 2012. i da će zabeležiti nove rekorde kad su u pitanju srednje, dnevne i maksimalne temperature", rekao je za Tanjug Sovilj.

On je dodao da konačne podatke možemo da imamo tek kada se bude završio ovaj mesec i da obično klimatolozi urade tu statistiku do 4. ili 5. septembra.

"Ono što ja sada već mogu da vam kažem, jeste da je, po dosadašnjem delu meseca, ovaj avgust najtopliji u istoriji naših merenja. Do sada je najtoplije bilo u avgustu 2012. godine i celo je leto te 2012. bilo najtoplije. Srednje maksimalne temperature u prvoj polovini avgusta na području Srbije iznose od 32,5 stepeni na području Požarevca do čak 35,8 koliko je bilo u Ćupriji. Na području Beograda do sada srednja maksimalna temperatura je 33,8 stepeni. To je za 4 stepena više u odnosu na normalu ili prosečne vrednosti za ovaj period godine", naveo je Sovilj.

Objasnio je da to znači da je nama u svakom trenutku i svakog dana bilo za 4 stepena toplije u odnosu na neke uobičajene ili normalne vrednosti za prethodnih 30 godina.

Na pitanje da li će tzv. "Bečka vrata" doneti osveženje u Srbiji, Sovilj je objasnio da se taj termin najčešće odnosi na pojačanu ciklonsku aktivnost koja nam dolazi sa zapada i koja često donosi značajnije osveženje i temperature.

Sovilj ocenjuje da trenutno nije izvesno da će doći do bilo kakvog jačeg osveženja ili zahlađenja koje bi duže potrajalo.

"Za sada, prema prognostičkom materijalu, zaista postoji mogućnost nekog malog i laganog osveženja početkom septembra meseca, ali s obzirom da ćemo mi do kraja avgusta imati veoma često temperature preko 35 stepeni i faktički od 35 do 38 stepeni, to osveženje početkom septembra bi uslovilo pad temperature na oko 30 stepeni", rekao je Sovilj.

Dodao je da je ovo leto toplije od leta u drugoj polovini 20. veka, kada smo imali češće svežija i malo prijatnija leta, pa je samo u julu temperatura bila za šest stepeni viša nego u letima sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka.

Sovilj kaže da se trenutni toplotni talas nastavlja do kraja sedmice, nakon čega će uslediti manji pad temperatura.

"To znači da imamo još danas i sutra maksimalne temperature od 37 do 41 stepen u Srbiji, a u nedelju i dalje će biti veoma toplo, ali ipak 2 do 3 stepena niža temperatura, od 33 do 38 stepeni. Sve ovo i dalje znači da će na snazi biti najviši, odnosno crveni meteo-alarm, odnosno crveno upozorenje", naveo je Sovilj.

Prema njegovim rečima, vazdušna masa nad Srbijom nije potpuno stabilna, što znači da ćemo imati lokalnu ili sporadičnu pojavu kratkotrajnih pljuskova, koji će danas i sutra biti retka pojava u brdsko-planinskom području jugozapadne, južne i istočne Srbije, dok će drugog dana vikenda biti malo češći.

"Promena vremena nam sledi u ponedeljak, tada talas vlažnog vazduha pristiže sa zapada Balkana i možemo očekivati, naročito u zapadnoj, centralnoj i južnoj Srbiji, česte pljuskove, grmljavinu, ponegde i s količinom padavina većom od 20 do 30 litara po kvadratnom metru za kratko vreme, što će bar kratkotrajno ublažiti ove negativne efekte dugotrajne suše i brojnih šumskih požara koji su se aktivirali u prethodnom periodu", navodi Sovilj.

Dodaje da temperatura neće značajno pasti naredne nedelje, ali će ipak biti malo niža i kretaće se početkom nedelje od 29 ili 30 stepeni u zapadnoj, jugozapadnoj Srbiji, gde će biti više kiše, do 35 ili 36 stepeni u istočnom delu zemlje, gde će biti najmanje padavina.

"I ovo osveženje, iako je slabije izraženo, će se kratkotrajno zadržati, pa se već od četvrtka naredne sedmice ponovo uspostavlja ta suva i stabilna vazdušna masa i visoke temperature. U četvrtak i petak naredne nedelje od 32 do 37 stepeni, a narednog vikenda od 35 do 38 stepeni i lokalno ponovo do 40. Tako visoke temperature od preko 35 stepeni zadržaće se potom do kraja avgusta meseca, što znači da ćemo mi dalje imati na snazi i narandžasti i crveni meteo-alarm upozorenja, odnosno nastavak suše", rekao je Sovilj.

Ukazao je da je to i dalje toplo vreme, kao i da se i dalje očekuje nastavak letnjih i tropskih dana i početkom septembra meseca, a da sadašnji mesečni materijal ukazuje da bi veći deo meseca bio i dalje pod deficitom padavina, što znači da bi dominiralo suvo i natprosečno toplo vreme i u septembru.

"Nikakvo trajno niti veliko osveženje se za sada, prema prognostičkom materijalu, ne vidi u narednom periodu", naveo je Sovilj.

Autor: Jovana Nerić