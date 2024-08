'IMALI SMO SLUČAJ DA DEVOJKA OD 20 GODINA UĐE U MENOPAUZU' Vanja Milošević: Jedna stvar je GLAVNI OKIDAČ, a to muškarci ne razumeju (VIDEO)

Dr Vanja Milošević ginekolog GAK Narodni front kaže da je menopaza jedino stanje kroz koje svaka žena mora da prođe. To je, kaže on, najklasičnije rečeno - kraj reproduktivnog perioda.

Milošević dodaje da menopauza predstavlja izostanak menstruacije, i problem je što je ona dugo smatrana blešću, a to nije.

- Važno je, da menopauza ima brojne simptome. Valunzi, nesanica, anksioznost, depresija... To je lakši, uočljiviji oblik. To svaka žena ima. Da bi se izbeglo ono teže, treba slušati lekare i olakšati sebi - priča on.

Perimenopauza je raniji ulazak u menopauzu, objasnio je doktor.

- Genetika je kod toga najvažniji faktor. Uvek pacijentkinjama kažem da pitaju majke, bake, tetke. Imali smo slučaj da je žena sa 20 godina ušla u menopauzu... Ali četrdesete, pedesete su tu najčešće. Imamo tu i stres koji može biti uzročnik, a to je stanje za koje optužujem muškarce - rekao je doktor Milošević.

Muškarci često ne razumeju to stanje kroz koje žene prolaze, dodao je doktor.

- Imamo pad estrogena, i na osnovu kliničke slike možemo da govorimo da li je žena uišla, i da li ulazi u menopauzu - rekao je potom doktor.

Osteoporoza, problemi sa krvnim sudovima i slične bolesti mogu da budu posledica menopauze o kojoj se ne brine.

Autor: Dubravka Bošković