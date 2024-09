Vesić: Do kraja novembra tunel "Munjino brdo" biće potpuno prokopan (VIDEO)

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić najavio je danas da će, prema obećanju izvodjača, 15. oktobra biti završeno iskopavanje desne cevi u tunelu “Munjino brdo” na poslednjoj deonici autoputa između Pakovraća i Požege, a 23. novembra na levoj cevi čime će taj tunel kompletno biti prokopan.

To je, naveo je ministar gostujući na Pinku, jedna od tri lepe vesti od koji su druge dve da danas počinje asfaltiranje prve deonice obilaznice oko Kragujevca dužine 5,5 kilometara, a da je juče, 31. avgusta, prevežen trimilioniti putnik u nacionalnoj avio kompaniji “Er Srbija”, što je dve nedelje ranije u odnosu na 2023. godinu.

Vesić je pojasnio da će nakon što tunel "Munjino brdo" bude kompletno prokopan uslediti opremanje za šta će biti potrebno oko šest meseci, a da će do 1. juna sledeće godine, do početka sezone, biti pušten u saobraćaj kompletan autoput “Miloš Veliki”, do Požege.

Vesić je podsetio da je tunel “Laz”, dužine 2,8 kilometara, već završen i naveo da je jedna cev u tunelu “Munjino brdo” dužine 2,7 kilometara, a druga 2,8 kilometara.

Kada je u pitanju tunel “Munjino brdo”, naveo je da je već prokopano u jednoj cevi nešto manje a u drugoj cevi nešto više od 2.5 kilometara.

“Pri kraju smo, ostalo je oko 130 metara u levoj i oko 270 metara u desnoj cevi tako da će konačno rešiti najveći problem koji smo imali na tom tunelu, zbog geologije koja je bila takva. Obećanje izvodjača je realno i može da bude izvršeno a kada sve bude završeno pričaćemo o tome zašto kod projektovanja nisu više uključili geologe jer da jesu problemi na koje su naišli tokom iskovanja mogli su da se skoro potpuno predvide pa bi bili unapred spremni za izazove a ne da ih rešavaju tokom izgradnje”, istakao je Vesić.

Kada je reč o nacionalnoj avio kompaniji “Er Srbija”, naveo je da je juče, 31. avgusta, prevezen trimilioniti putnik što je, kako je rekao, dve nedelje ranije u odnosu na 2023. godinu.

“Prošle godine smo u ‘Er Srbiji’ imali skoro 4,2 miliona putnika. ‘Er Srbija’ je ukupno do juče realizovala 31.000 letova tako da ćemo sasvim sigurno ove godine imati više od 4,2 miliona putnika. To je sada potpuno izvesno i govori o tome koliko ‘Er Srbija’ napreduje”, istakao je Vesić.

Naveo je da “Er Srbija“ leti na više od 66 destinacija i dodao da će letovi za Gvandžo krenuti do kraja ovog meseca, a prema Šangaju verovatno sledeće godine.

Vesić je rekao da se koliko je “Er Srbija” uspešna može videti u poređenju sa JAT-om iz bivše Jugoslavije koji je imao oko pet miliona putnika na 61 destinaciji u 1989. godine, kada je ta kompanija bila najuspešnija.

“To govori o tome koliko je bila hrabra odluka predsednika Srbije Aleksandra Vučića 2013. godine da se ugasi ‘Jat Ervejz’ i napravi nova nacionalna avio kompanija koja je sada sto odsto u našem vlasništvu. Tada je ta odluka bila napadana od strane istih ovih koji ga danas napadaju i oko iskopavanja jadarita i oko drugih projekata. Iste su gluposti pričali koje pričaju i danas, kako se gasi nacionalna avio kompanija, kako ostajemo bez aviona, kako će Arapi da odlučuju gde letimo, kako gubimo suverenitet. Sve smo te gluposti morali da slušamo od strane istih ljudi a danas kada je Er Srbija najuspešnija regionalna kompanija, potpuno u vlasništvu države, bez dinara subvencionisanja iz državnog budžeta svi koji su tada Vučića napadali ćute. Isto je sada sa Jadaritom. Kada Srbija bude imala ogromnu ekonomsku korist od iskopavanja jadarita, kada u zapadnoj Srbiji bude najviša plata u zemlji, kada budu izgradjene fabrike baterija i električnih automobila tada će ovi koji danas vode hajku protiv ovog projekta da ćute. Eto njih tada da napadaju neki novi Vučićev projekat”, rekao je Vesić.

Kada je u pitanju obilaznica oko Kragujevca, ministar je naveo da se radi 22 kilometra obilaznice i da je ona veoma značajna za Kragujevac.

“Trenutno radimo prvu deonicu dužine 5,5 kilometara i danas počinje asfaltiranje te deonice, pre roka”, rekao je Vesić i dodao da će se tu razvijati privredna zona u Kragujevcu što će omogućiti dolazak još novih investicija u taj deo naše zemlje.

Autor: Snežana Milovanov