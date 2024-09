ISKORISTITE JUTRO, JER ĆE POPODNE BITI 'KUVANJE': Još jedan tropski dan u Srbiji, evo gde će biti najtoplije!

Vrelo leto nas neće tako lako pustiti!

U Srbiji će danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti pretežno sunčano i toplo.

Vetar slab i umeren, severnih pravaca.

Najniža temperatura od 12 do 20, najviša od 32 do 35 stepeni Celzijusa.

U Beogradu takođe pretežno sunčano i toplo.

Vetar slab, severnih pravaca.

Najniža temperatura od 17 do 20, najviša oko 34 stepena Celzijusa.

Tropski dani nastavljaju se u Srbiji i u prvoj dekadi septembra.

Do 5. septembra maksimalna temperatura biće od 31 do 36, a od 6. septembra od 30 do 33 stepena Celzijusa.

U većini mesta biće pretežno sunčano, a sredinom dana i posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom u planinskim predelima.

Podsećamo, nakon nekoliko dana tropskih temperatura, Banjaluku je pre tri dana zadesilo snažno nevreme. Olujni oblak koji se kretao iz pravca Srpca izazvao je potpunu promenu vremenskih uslova. Iako nije bilo najave za ovakvo nevreme, dan se iznenada pretvorio u noć, prenosi ATV.

Vanredna situacija na ulicama

Snažan vetar i obilne padavine naterali su građane da se hitno sklone sa ulica. Atmosfera je bila gotovo nestvarna, a ljudi su brzo tražili zaklon od iznenadnog nevremena.

Putovanje olujnog oblaka

Olujni oblak koji je zahvatio Banjaluku nije se zaustavio tu. Njegovo putovanje nastavilo se ka Mrkonjić Gradu.

Autor: Dubravka Bošković