DA SE NAJEŽIŠ! Ivana je otišla na dejt sa dečkom kog je upoznala preko aplikacije: Bio je uporan, a nije ni slutila kako će se završiti

Ivana je htela da se zabavi, a onda je u momentu shvatila da je u velikoj opasnosti, upozorava sve devojke da budu vrlo oprezne!

Mlada Ivana, dvadesetčetvorogodišnja devojka, u tom trenutku studentkinja u Beogradu, slobodna bez partnera, bila je otvorena za nova upoznavanja i partnerstva. Nakon jednog razgovora sa prijateljima odlučuje da otvori aplikaciju za upoznavanje i unese malo avanture u svoj život.

Međutim iz klasične bezazlene priče, zamalo je preživela pakao. Od emotivnog trenutka, do bezizlazne situacije... našla se zaključana bez ičije pomoći. U tom trenutku je imala samu sebe.

— Upoznala sam dečka na aplikaciji za upoznavanje koji je bio stariji od mene 5 ili 6 godina. Razmenili smo brojeve i nastavili komunikaciju. Iako u tom trenutku nisam bila previše zainteresovana, on je bio uporan. U jednom trenutku odlučila sam da se sretnem s njim jer nisam imala šta da izgubim. Dogovorili smo se da se nađemo ispred moje zgrade. On je došao po mene kolima.

Pri prvom susretu, kako Ivana kaže, sve je bilo u najboljem redu. Išli su zajedno da kupe grisine, vodu, ćaskali su, upoznavali se i na kraju se dogovorili da ostatak večeri provedu kod njega u stanu gledajući film.

— Kada smo stigli, sve je bilo u redu, na početku. Razgovarali smo o najobičnijim temama, upoznavali se. U jednom trenutku samo se i poljubili. Meni je to bilo skroz u redu, ali je onda on odjednom postao previše agresivan. Želeo je nešto više od poljupca. Rekla sam mu da mi takvo ponašanje ne odgovara i da želim da sve ostane na poljupcu, ali nije prestajao.

U jednom momentu ga je, naglašava, odgurnula i asertivnije odgovorila da je izričita u tome da želi da sve ostane samo na poljupcu. Njegov komentar ju je zatim iznenadio.

— On me je pitao zašto sam došla, što me šokiralo. Rekla sam mu da sam došla da se upoznamo i da ne želim ništa više od toga. On je bio nezadovoljan i počeo da postavlja pitanja o mojim godinama... U tom trenutku shvatam da hitno moram da odem odatle.

Kada je pokušala da izađe zateklo ju je novo neprijatno iskustvo.

— Vrata su bila zaključana i nisam mogla da pronađem ključeve. On je sedeo na krevetu i nije mi pomogao. Paničila sam i tražila ključeve po stanu. Na kraju sam uspela da izađem, odmah sam pozvala svog druga da ga obavestim o svemu, a ujedno da bude sa mnom na vezi kako bi mi ulio sigurnost. Momka kog sam to veče upoznala nakon svega blokirala sam na svim kanalima komunikacije.

Ovakvo iskustvo definitivno je ostavilo negativan utisak, ali ona priznaje da i dalje veruje da sa "druge strane žice" postoje fini ljudi.

— Sve što mi se desilo ostavilo je traume. Povedena tim iskustvom, nikada više ne bih otišla na prvi dejt kod nekog u stan. Dodajem i da sam nakon tog iskustva imala još nekoliko dejtova, ali ovog puta sa mnogo više opreza sam ulazila u svaku komunikaciju. Svaki naredni put radije bih išla u šetnju ili u neki park.

Autor: Dubravka Bošković