Vrh poplavnog talasa stiže u sredu! Srpski hidrolog otkrio: Dunav raste na ulazu u zemlju, ova mesta su najugroženija

Vodostaj Dunava ubrzano raste na delu toka kroz Srbiju. Najugroženija su vikend naselja kod Bezdana i Apatina. Za poplavni talas se sprema i Novi Sad, ali se ne očekuje da će Dunav dostići granicu vanredne odbrane od poplava. Budimpešta očekuje vrh poplavnog talasa.

Hidrolog Dejan Vladiković rekao je za Javni servis da se vrh talasa na ulazu u Srbiju očekuje 25. septembra i da će trajati od sedam do deset dana, ali da će biti oko 60 centimetara niži u odnosu na 2013. godinu.

Vladiković je rekao da se očekuje da vrh talasa kod Bezdana bude 25. septembra, kod Novog Sada dva dana kasnije, a kod Zemuna, Beograda i Pančeva oko 28. septembra.

- Ovaj talas je jako sličan onome na Dunavu koji je bio 2013. godine u junu mesecu. Kod Budimpešte mi vidimo da je danas vrh talasa, to se potpuno poklapa sa podacima koje mi imamo i on je negde za 60 santimetara niži od onoga što je bilo u junu. Mi očekujemo kod Bezdana da bi on bio za 75 santimetara pri vrhu talasa niži nego što je to bilo u junu 2013. godine - rekao je Vladiković.

Dodao je da će talas trajati nešto duže, kako zbog same prirode talasa, tako i zbog topljenja snega na Alpima.

- Nećemo imati strelovit pad nakon vrha talasa, nego će to potrajati narednih sedam do deset dana. Neće prevazići granicu vanredne odbrane od poplava, što je pozitivno i što je odlična okolnost - istakao je Vladiković.

Naveo je da postoje kritična mesta u inundacionom području, ali da nadležni preduzimaju mere za sprečavanje većih posledica.

Vladiković je istakao da, zbog rada hidroelektrane na Đerdapu i ispuštanja vode, vodostaj nizvodno od Slankamena neće dostići ni granicu redovne odbrane od poplava.

Napomenuo je da je reč o izuzetno retkom događaju i da je u ovom periodu uobičajen nizak vodostaj, a da je ciklon krenuo iznad Đenove i da je zbog visoke temperature mora nastala velika količina vlage, zbog čega je uz hladan vazduh sa severa nastao ciklon.

Autor: Marija Radić