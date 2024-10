Eutanazija u fokusu javnosti! Božilović Petrović za Pink: U Srbiji nije dozvoljena, bilo je različitih razmišljanja na tu temu (VIDEO)

Švajcarska policija uhapsila je više ljudi nakon što je žena (64) počinila samoubistvo koristeći kapsulu za eutanaziju, pa se ubistvo iz samilost ponovo našlo u fokusu javnosti.

Advokat prof. dr Gordana Bozilović Petrović je istakla da eutanazija u Srbiji nije dozvoljena.

- Bilo je različitih predloga i razmišljanja na tu temu, ali to se smatra krivičnim delom ubistva iz samilosti. Imajući u vidu okolnosti, koje su olakšavajuće, ako se radi o punoletnom licu koje je to zatražilo onda je to vrsta ovog "privilegovanog" ubista i kazna je od šest meseci do pet godina. Ukoliko je reč o maloletnoj osobi ili o osobi koja nije u stanju da izazi svoju volju, to se ne može prihvatiti - objasnila je Petrović.

Kako je rekla, Srbija je daleko od mogućnosti da se legalizuje eutanazija, pa čak i pomoć pri umiranju.

Psiholog Željko Mašović kaže da se ljudi predugo igraju Boga.

- Ovo je samo jedan u nizu takvih pokušaja. Nekada su se koristili cijanid, arsenik... Eutanazija, nažalost, postaje legalna, a problem je u tome što mi kao društvo idemo iz krajnosti u krajnost i sa jedne strane imate borbu za ozdravljenje čak i kada nema pomoći, a sa druge strane se dozvoljava čoveku da odluči da li će ostati ili ne - rekao je Mašović.

Život nam nije dat da ga oduzimamo, ni sami sebi, ni drugim ljudima.

Autor: Snežana Milovanov