Voditeljka televizije Pink Jovana Jeremić, javila se iz Hotela „Njujorker“, koji se nalazi u Osmoj aveniji na Menhetnu, iz sobe 3327, u kojoj je na Božić sedmog januara 1943. godine, preminuo Nikola Tesla.

Jeremić je istakla da će naši ljudi po prvi put moći da vide sobu Nikole Tesle, u kojoj je on živeo, radio, primao goste, stvarao najveće patente kada je fizika u pitanju. Kako kaže, to je soba u kojoj je on i umro.

- Da vidite u kakvoj sobi je živeo, radio i stvarao jedan genije. Čovek koji je stvorio budućnost čovečanstva, svetski naučnik, jedan od najvećih izumitelja u istoriji - rekla je Jeremić.

Kako kaže, to je soba u kojoj je stvara, živeo i umro. Dodaje da je veoma jednostavna, sa krevetom, lampama i radnim stolom.

Istakla je da je pogled iz ove sobe specifičan, kao i da je energija u njoj posebna.

- Rekli su mi da ova soba ima neke svoje tajne, da ne možete tako lako da je napustite. Kao da vas Nikola Tesla veže svojom energijom. Ova soba je inače stalno zauzeta i svako ko bi hteo da dođe, mora da bude na čekanju da bi uopšte mogao da dođe - rekla je Jeremić.

Kako kaže, kupatilo je bele boje, jer je voleo da sve bude čisto i uredno, dodaje da je stalno prao ruke.

- On se uvek borio protiv zloupotrebe patenata, borio se protiv novca, imao je mnogo neprijatelja zbog toga. On se borio za ljubav prema životu, a ne za materijalno - rekla je Jovana.

Ističe da su mnogi i pokrali njegove patente.

- On je živeo za svoje snove. Odnos prema čoveku i čovečanstvu za njega je bila najbitnija stvar - rekla je ona.

Tesla je, iako Srbin, bio američki državljanin, i više sanduka sa posmrtnim stvarima koje su ostale za njim, pokupio je stric Donalda Trampa, Džon Tramp.

- 30 sanduka je nestalo, dok je 50 vraćeno u Srbiju. Mnogi kažu da su ga pokrali, a takođe mnogi kažu da se njegovi izumi danas koriste i u vojne svrhe SAD-a - rekla je Jeremić.

Kako kaže, u svetu je sve više zagovornika ideja da su njegovi izumi zloupotrebljeni u vojne svrhe.

Autor: Aleksandra Aras