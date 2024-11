GRAD U SRBIJI OGROMNO ŽARIŠTE OPASNE ZARAZE! Oglasio se 'Batut': Samo u ovom mestu za mesec dana obolelo skoro 100 osoba!

Broj obolelih od malih boginja ponovo raste u Srbiji.

Mere epidemiološkog nadzora su i dalje na snazi u Srbiji

Male boginje u Srbiji ne jenjavaju, šta više broj obolelih opet počinje da raste, a u prilog tome govori činjenica da su u oktobru morbile potvrđene kod 102 osobe, a najviše je bilo u Novom Pazaru - male boginje su dijagnostikovane kod čak 96 osoba.

Najnoviji podaci Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" da je od početka 2024. godine, zaključno sa 31.oktobrom u Srbiji registrovano 536 slučajeva morbila, a samo tokom oktobra 102 slučaja morbila, i to:

- Najveći broj slučajeva registrovan na teritoriji Raškog okruga, u okviru epidemije u Novom Pazaru koja je prijavljena još 7.maja 2024. godine - navodi se u najnovijem izveštaju "Batuta".

Podaci iz oktobra pokazuju da broj slučajeva zaraženih malim boginjama nastavlja opet da raste, a poređenja radi u septembru je registrovano 86 novih slučajeva morbila, što je bilo za 16 manje u odnosu na prošli, oktobar mesec. I u septembru je ubedljivo prednjačio Novi Pazar po broju obolelih - bilo ih je 79.

Pooštrene mere i dalje na snazi

U Srbiji su i dalje na snazi pooštrene mere epidemiološkog nadzora, koje traju od 7. februara, a tako će biti sve do isteka perioda dvostruke inkubacije nakon poslednjeg registrovanog slučaja malih boginja.

Morbile prenose direktnim kontaktom sa obolelom osobom - putem poljupca, rukovanja, putem vazduha respiratornim kapljicama koje emituje obolela osoba kao što su kašalj i kijanje, a retko indirektnim putem preko sveže kontaminiranih predmeta.

Inkubacija, period od momenta ulaska virusa u organizam do pojave tegoba kod malih boginja traje 7 do 18 dana.

Simptomi malih boginja

Posle inkubacije (period od momenta ulaska virusa malih boginja u organizam do manifestacije oboljenja, odnosno pojave tegoba) od 7 do 18 dana, dolazi do sledećih simptoma:

pojave povišene telesne temperature

sekrecije iz nosa

kašlja

konjunktivitisa (vodnjikave, crvene oči, otečeni kapci).

Nabrojani simptomi malih boginja traju 2 do 4 dana, posle čega dolazi do:

skoka telesne temperature (preko 40°C)

pojave makulopapulozne ospe prvo na licu, iza ušiju i na vratu



ospe se potom šire na trup i ekstremitete

Obolela osoba je zarazna poslednjeg dana inkubacije (kada je još uvek bez tegoba), 4 dana pre izbijanja ospe i 4 dana nakon izbijanja ospe, objašnjavaju iz Gradskog zavoda za javno zdravlje.

Upravo je to najopasnije, jer osoba širi virus a da toga nije ni svesna!

Komplikacije malih boginja

Komplikacije su češće kod dece mlađe od 5 godina i odraslih osoba starijih od 20 godina. To su:

zapaljenje pluća (pneumonija)

zapaljenje srednjeg uha

dijareja

zapaljenje mozga

gubitak vida

Svaki hiljaditi bolesnik dobija zapaljenje mozga, dok na 1.000 obolelih sa navedenom komplikacijom dolazi do smrtnog ishoda.

I dalje nemamo dovoljan obuhvat vakcinacijom, koji treba da iznosi najmanje 95 odsto vakcinisanih u populaciji.

