Neidentifikovana posada avio-kompanije prijavila je Federalnoj upravi za vazduhoplovstvo (FAA) da se komercijalni avion skoro sudario sa "cilindričnim objektom" iznad Atlantskog okeana, nedaleko od obale Njujorka. Izveštaj Pentagona, objavljen u četvrtak, dokumentuje 757 slučajeva neidentifikovanih anomalnih pojava (NAP), koji se obično nazivaju NLO, prijavljenih američkim vlastima tokom prošle godine.

Stevan Ignjatović, pilot u penziji, otkrio je da li se i on u svojoj dugoj karijeri susreo sa sličnim pojavama na nebu.

- Ja sam na nebu proveo 22.000 sati, kada se to prevede u dane to je 916 dana. Preleteo sam zemlju 431 put oko polova i baš nikada ništa nisam video, osim u Africi jednom loptastu munju. To se desilo za vreme neke velike grmljavine i tada je moje oko prvi put videlo takvu meterološku pojavu - rekao je Ignjatović i dodao:

- U čuvenoj "plavoj knjizi" koju je napravila Amerika ima 12.680 navodnih NLO slučajeva. Sećate se pre par meseci je bio slučaj onih kineskih balona koji su preleteli preko Kanade, a čak ni radari ih nisu detektovali. Ispostavilo se da je deo špijunske opreme, a takvih slučajeva ko zna koliko ima. Trenutno se na nebu iznad nas nalazi preko 10.000 raznih objekata, znači preko 60.000 fragmenata koji lete, a sve to reflektuje sunčevu svetlost i vama se čini da svašta vidite - rekao je Ignjatović.

Ignjatović dodaje da su se za temu priviđanja neidentifikovanih objekata zainteresovali i psiholozi.

- Psiholozi su objasnili da na priviđanja NLO-a utiču subjektivni razlozi posmatrača, psihopatologija, zablude, masovne historije i druga stanja psihe. Ja imam jedan svoj primer. Šetao sam oko zgrade i gledao u nebo dok je bilo bombardovanje, u tom trenutko je prolazio čovek i zastao pored mene, a ja sam mu pokazao nešto na nebu i on je rekao da je isto to video. Za kratko vreme se oko mene stvorilo jedno 15 ljudi koji su na razne načine objašnjavali šta bi uradili tom objektu koji ni ja sam nisam video, već sam izmislio. Eto kako psiha deluje na neku izrečenu laž. Nije dokazano postojanje NLO objekata - rekao je Ignjatović.

Goran Marjanović, fizičar inženjer i istraživač, siguran je da neidentifikovani objekti stvarno postoje.

- Vanzemaljci su sigurno među nama, a sada da li su u nekim slučajevima to oni ili neka druga pojava to ne znam. Sada je izmenjen naziv za te pojave, pre se govorilo neidentifikovani leteći objekti, a sada se kaže neidentifikovane pojave, jer mnogo toga može da se vidi, što ne mora biti NLO. Imamo druge prirodne pojave kao što su te loptaste munje koje se nazivaju "mali patuljci" - rekao je Marjanović i dodao:

- Leteći tanjiri sigurno postoje. Mi imamo i knjigu "NLO nad Balkanom" tako da smo slušali priče pilota i oficira. Ja se teorijskom fizikom bavim preko 40 godina i postoji fenomenologija koju naša nauka ne poznaje baš najbolje, to je skalarna tehnologija. Postoje i zapisi u drevnim spisima o postojanju nekih letelica koje su mogle da se kreću kroz prozor i vreme. To neobično zaista postoji, ali sada šta je, to još ne znamo -rekao je Marjanović.

Autor: Iva Besarabić