Žena (32) završila na VMA zbog infarkta! Ona je najmlađi pacijent, a prognoze lekara su uznemirujuće

Trend sve mlađih osoba koje doživljavaju srčani udar nastavlja da izaziva zabrinutost. Prema rečima dr Nemanje Đenića, načelnika klinike za Urgentnu internu medicinu na VMA, sve više ljudi mlađih od 40 godina doživljava teške infarkte, od kojih se mnogi, nažalost, završavaju fatalno.

Kako ističe dr Đenić, najmlađi pacijent na njihovom odeljenju je žena od 32 godine, koja je primljena sa simptomima akutnog infarkta.



- Ona je imala dijabetes i neprepoznatu šećernu bolest što je uz genetiku i izostanak preventivnih pregleda rezultiralo infarktom. Srećom, ona je danas dobro i lepo se oporavlja - kaže dr Đenić. Ističe da je procenat ljudi u angio salama koji su mlađi od 40 godina sve veći. - Tih pacijenata je sada od 10 do 12 odsto koji imaju ispod 40 godina. To su najteži pacijenti! Evidentno je da moramo da menjamo neke stvari i da alarmiramo ljude da idu na preventivne preglede. Uz to moramo poštovati i genetiku ako je pozitivna na kardiovaskularne bolesti i da proverimo laboratorijske analize i izmerimo krvni pritisak - kaže dr Đenić.

Situacija je alarmantna, jer, kako kaže, kliničke slike kod mlađih pacijenata često su izrazito teške. Sve više je pacijenata ispod 40 u angio salama. Kod mladih, infarkt ume da bude brutalan, sa izrazito teškim kliničkim manifestacijama, što često dovodi do fatalnih ishoda. Ovo je jasan znak da moramo menjati način i stil života - poručio je dr Đenić za Javni servis.

Napominje i da do fatalnog ishoda može da dovede: neprilagođena fizička aktivnost, zloupotreba alkohola, zloupotreba psihoaktivnih supstanci, stres, nespavanje, nedolazak kod lekar, skriveni dijabetes.

Kada sve ovo uzmemo u obzir, dobijamo zabrinjavajuću statistiku koja nije u našu korist, kaže dr Đenić. On dodaje da svaki treći ili četvrti mladi pacijent koji završi u sali zbog infarkta ima upravo ovakvu istoriju bolesti.

Prema rečima dr Đenića, trombotski događaji značajno su učestali nakon 2020. godine, odnosno od početka pandemije korona virusa.

- To je jedan od razloga za ovu statistiku i našu popunjenost koja danas prelazi sto posto. Od embolija, pluća do infarkta srca, nažalost i moždanih udara sigurno je 20-30 odsto povećano nakon kovid infekcije. Zato je važno da se ljudi koji su preležali kovid redovno kontrolišu! - kaže dr Đenić.

On dodaje da postoje laboratorijski parametri koji jasno pokazuju rizik za nastanak neželjenih vaskularnih događaja. - Na primer, d-dimer i obična krvna slika mogu pokazati pozadinsku trombotsku oluju koja još uvek nema kliničke manifestacije, ali rizikuje da se one dese. To je signal da se terapija uvede na vreme! - kaže dr Đenić. Napominje da je jako važno da svi koji imaju više od 18 godina treba da odlaze na preventivne preglede. - Jednom godišnje uraditi krvnu sliku, jednom u dve godine treba raditi kardiološki pregled. Promenite životne navike, odmarajte, smanjite stres i prilagoditi hranu. Smanjite slanu hranu, pogotovo oni koji imaju veći pritisak - kaže dr Đenić.

Autor: Snežana Milovanov