Dnevno se od HIV-a zarazi 570 devojaka, a najmađe imaju samo 14 godina! Za manje od godinu dana u Srbiji pet osoba preminulo od side

Danas se obeležava Svetski dan borbe protiv side, a Srbija ga dočekuje sa neslavnom statistkim- više od 100 novih slučajeva HIV-a ove godine, 23 pacijenta sa AIDS-om i 5 slučajeva koji su izgubili bitku.

Danijela Simić iz Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" je iznela i najnovije podatke ovog instituta prema kojima od 1985. godine, kada je zabeležen prvi slučaj kod nas, pa do danas, ukupno registrovano 5.000 ljudi sa dijagnozom HIV infekcije.

- Od tih 5.000, u jednom trenutku svog života, skoro polovina je razvila klinički AIDS (sidu), a, nažalost, jedna četvrtina izgubila bitku. Samo u 2023. godini kod 177 osoba u našoj zemlji je novodijagnostifikovana HIV infekcija, 49 je obolelih od side i nažalost, 13 osoba umrlo - objašnjava ona.

Govoreći o podacima za ovu godinu, Simić je rekla da je od januara, pa do 25. novembra prijavljeno 109 osoba inficiranih HIV-om, od toga 23 osobe su sa kliničkim AIDS-om i pet osoba je preminulo od side.

Dodala je da je 15 puta više zaraženih muškaraca bilo nego žena i da je među njima u 90 odsto slučajeva bilo uzrasta od 20 do 49 godina.

- Kao i ranijih godina seksualna transmisija je apsolutno dominantna, u 97 odsto svih slučajeva. Nažalost, opet preliminarna statistika nam ukazuje da je skoro dve trećine ili 61 odsto tih ljudi saznalo ili im je dijagnostifikovan HIV u kasnom stadijum - navela je ona.

Najmlađa osoba sa dijagnozom imala je 19 god, a najstarija 78.

Podsetila je koliko je važno proveravati se i naglasila da se bez uputa može doborovoljno, a po želji i anonimno, testirati na HIV.

- Usluga je dostupna tokom cele godine u svakom od 24 instituta i zavoda za javno zdravlje i u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata u Beogradu. Makar jednom u životu se treba testirati na HIV, ukoliko postoji vise rizika onda se treba i vise puta testirati, i odmah po dijagnostifikovanju, ne oklevati, uzeti terapiju - ohrabrila je doktorka.

Okončanje oboljenja do 2030.godine

Direktor Timočko omladinskog centra (TOC) Goran Radisavljević, rekao je da je ovo problem cele zajednice koji mora da se rešava multisektorski.

- Jedino tako možemo da dostignemo naš cilj koji smo zacrtali, a to je da to 2030. godine okončamo obolenja uzrokovana HIV-om. Da bi to uspeli potrebno je da svi imaju jednak pristup zdravstvenoj zaštiti i prevenciji - naglasio je on.

Radisavljević je istakao da se dnevno 570 devojaka uzrasta od 14 i 24 godine zarazi HIV-om u svetu zbog neadekvatne prevencije i zaštite.

Danijela Simić iz Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" objasnila je da se po lečenju ne razlikujemo mnogo od najrazvijenijih zemalja sveta.

- Od maja ove godine na listi za lečenje Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje nalazi se pet inovativnih, najsavremenijih lekova. Mi raspolažemo najsavremenijom terapijom za lečenje HIV infekcije u zemlji koja se uopšte ne razlikuje od najrazvijenijih zemalja u svetu - naglasila je dr Simić.



Cilj je naravno, da se što veći broj ljudi testira, jer prema procenama, kako kaže dr Simić u Srbiji trenutno između 570 i 1.200 ljudi ima HIV, a da to ni ne znaju, a takođe i da, prema podacima kojima raspolaže Batut, samo 75 odsto osoba kojima je utvrđena HIV infekcija se nalazi na terapiji.

- Razlozi su svakako različti za to, jer lečenje HIV infekcije, pre 2016. godine nije počinjalo odmah po dijagnozi. Jako je važno da se ljudi kojima je utvrđeno da imaju HIV infekciju, a nisu na lečenju, odmah obrate infektolozima u četiri klinička centra u našoj zemlji i da započnu terapiju - rekla je ona.

Važno je znati da HIV i AIDS (Sida) nisu dva ista pojma, mada se često poistovećuju. HIV pozitivna osoba je zaražena virusom (HIV-om), ali to još uvek ne znači da ima sidu.

Autor: Dalibor Stankov