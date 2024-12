DETALJNO! Ovo je radno vreme za Božić i Novu godinu!

Ko još nije završio sve moguće nabavke i kupovine, ima još nekoliko sati to obavi, jer sledi period praznovanja, samim tim mnogo toga neće raditi. U nastavku vam donosimo kompletno radno vreme za novogodišnje i božićne praznike.

Radno vreme za praznike

Računajte na to da će, 31. januara, mnogo objekata raditi skraćeno, a da će 1. januara gotovo sve biti zatvoreno, kao i za Božić koji pada 7. januara u utorak. Neradni dan zvanično je i 2. januara, ali mnogo prodavnica se vreća u normalno radno vreme već tog dana.

Ono što je sigurno, to je da zvaničnih neradnih dana tokom novogodišnjih praznika neće raditi javna uprava, banke, pošte, vrtići, dok su đaci u srpskim školama na raspustu.

Da podsetimo, zimski raspust počeo je ranije nego prethodne godine, u ponedeljak, 23. decembra 2024, tj. zvanično u utorak, 24. decembra 2024, a završiće se u petak, 17. januara 2025. Tačnije, prvi školski dan je ponedeljak, 20. januar 2025.

U svakom slučaju, sve što treba da završite u bankama, poštama, na državnim, gradskim ili opštinskim šalterima, trebalo je da uradite do petka, jer će većina zaposlenih u ovim ustanovama ponovo na svom radnom mestu biti tek u petak, 3. januara.

Rad pošta za Novu godinu i Božić

U utorak 31. decembra i ponedeljak 6. januara, pošte sa celodnevnim radnim vremenom radiće skraćeno, do 17 časova. Zatim, u sredu i četvrtak 1. i 2. januara, i za Božić, u utorak 7. januara 2025. godine, radiće dežurne pošte.

Svih dana praznika biće otvorene Glavna pošta u Takovskoj 2 u Beogradu.

U četvrtak 2. januara biće otvorene 64 dežurne pošte u celoj zemlji, u Beogradu i svim većim gradovima i turističkim centrima. Radiće pošte u tržnim centrima u Beogradu, Pančevu i Kragujevcu, pošte u "Univereksport" objektima u Beogradu, Novom Sadu i okolini, Zrenjaninu, Somboru i Apatinu, u „Roda” objektima u Kragujevcu, Sremskoj Mitrovici i Šapcu, pošte na Zlatiboru i Kopaoniku i druge dežurne pošte. Istog dana, pošte na graničnim prelazima Sremska Rača i Šid radiće od 00 do 24 časa, a pošta na aerodromu "Nikola Tesla" od 8 do 15 časova.

Spisak svih pošta koje će raditi tokom predstojećih praznika, sa radnim vremenima, pogledajte ovde.

Radno vreme tržnih centara za praznike (SAČEKATI)

Tržni centri radiće redovno u ponedeljak, 30. decembra, (neki će raditi i produženo do 23 časova), a u utorak, 31. decembra, skraćeno do 18 časova. U sredu, 1. januara 2025. je neradan dan (ali, bioskopi u tržnim centrima će raditi, ali kraće nego inače). U ponedeljak, 6. januara, radno vreme je do 18 časova, a u utorak je opet neradan dan.

Bez odlaska u šoping 1. i 7. januara

Što se tiče bioskopa u tržnim centrima oni će raditi svih dana, dakle i 1. i 7. januara uglavnom od popodne pa do 23 časa, dok će 31. decembra i 6. januara raditi uglavnom do 16 časova.

Radno vreme supermarketa za praznike

Što se tiče supermarketa, velika većina će 31. decembra raditi skraćeno, uglavnom do 18 časova, dok će 1. januara biti zatvoreni. Isto važi i za Božić, odnosno na Badnji dan radiće skraćeno, dok 7. januara neće raditi.

Detaljno radno vreme svih velikih lanaca prodavnica u Srbiji - Lidl, Maxi, Uneverexpot, Super Vero, Metro, Roda, Idea i Mercator pogledajte na ovom linku. (UBACITI NOVI LINK)

Radno vreme pijaca za praznike

Zelene pijace 31. decembra radiće uobičajeno, od 6 do 19 časova, dok 1. i 7. januara (sreda i utorak) neće raditi, saopšteno je iz JKP-a "Beogradske pijace".

Pijace „Zemun”, „Banovo brdo”, „Bele vode” i „Dušanovac” 1. i 7. januara radiće skraćeno od 6 do 14 časova, dok će 2. januara (četvrtak) sve zelene pijace raditi od 6 do 14 časova.

Otvoreni tržni centar Miljakovac – Beogradski buvljak, 1. i 7. januara neće raditi, dok će 2. januara ova pijaca raditi od 6 do 14 časova.

Pijaca „Dušanovac” – prodaja iz vozila neće se vršiti 31. decembra, kao ni 1. i 6. januara, dok će 7. januara ova pijaca raditi uobičajeno, od 6 do 19 časova. Pijaca cveća „Krnjača” 1. i 7. januara neće raditi.

Pijaca „Palilula” u utorak,31. decembra, radiće od 7 do 20 časova, dok 1. i 7. januara neće raditi. Ova pijaca će 2. januara raditi od 6 do 14 časova, a 6. januara od 7 do 18 časova.

Radno vreme garaža i parkinga za vreme praznika

Garaža na pijaci „Palilula” 1, 2. i 7. januara (sreda, četrvtak i utorak) radiće od 0 do 24 časa, kao i parking na pijaci "Zemun" i garaža na pijaci TC "Novi Beograd".

Garaža na pijaci „Zeleni venac” neće raditi 1. i 7. januara, dok će 2. januara raditi do 15 časova.

Parking na pijaci „Dušanovac” radiće 1, 2. i 7. januara od 6 do 15 časova, navodi se u saopštenju "Beogradskih pijaca".

Besplatno parkiranje za vreme praznika

Imajte u vidu da JKP „Parking servis“ neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada tokom novogodišnjih praznika, u sredu i četvrtak, 1. i 2. januara 2025. godine, kao i na dan Božića u utorak, 7. januara 2025. godine, kada će biti zatvoreni i šalteri za rad sa strankama u ulicama Takovska 31, Mileševska 51 i Milutina Milankovića 134g.

Radno vreme pekara za praznike

One po pravilu za praznike imaju najšarenije radno vreme, a sve zavisi od samog gazde. Realno je da će u subotu mnoge raditi skraćeno, dok 1. januara većina neće raditi. Računajte da će one koje inače rade od 0-24 biti otvorene svih dana. Što se tiče 2. januara, prema dosadašnjem iskustvu većina će raditi.

Radno vreme apoteka za praznike

Državne apoteke, one u sistemu "Apoteka Beograd", ne rade tokom zvaničnih neradnih dana. Međutim, da rade non-stop moraju dežurne apoteke, a u Beogradu to su one u Nemanjinoj 2, Kralja Milana 9, Glavnoj 24 (Zemun), Maršala Tolbuhina 30 i Dr Đorđa Kovačevića 27.

Što se tiče privatnih apoteka, većina neće raditi u sredu i četvrtak (1. i 2. januara), osim dežurnih privatnih apoteka koje inače rade non-stop.

Dežurne apoteke u Beogradu

Dežurne apoteke koje inače rade od 00 do 24 časa, otvorene su i tokom praznika:

Sveti Sava, Nemanjina 2 (6643-170)

„Prvi maj“, Kralja Milana 9 (3241-349)

„Bogdan Vujošević“, Bulevar maršala Tolbuhina 30 (2601-887)

„Zemun“, Glavna 34 (2618-582)

„Gornji grad“; Dr Đorđa Kovačevića 27, Lazarevac (8129-611)

Javni gradski prevoz – red vožnje za praznike i spisak izmena brojnih linija (ČEKA SE)



Manje autobusa, duža čekanja

Sve detalje o režimu javnog gradskog prevoza pročitajte na ovom linku, a na linku koji sledi možete da pogledate sve izmene u radu linija zbog novogodišnjih manifestacija u novogodišnjoj noći, ali i sutradan, 1. januara.

Taksisti po skupljoj tarifi

Dok ćemo tokom ova tri dana i više imati besplatan parking, taksi usluge tih dana plaćaćamo znatno više. Naime, tokom prazničkih dana primenjuje se druga, skuplja tarifa.

Taksisti skuplji tokom prazničnih dana

Start u sve tri tarife košta 320 dinara, vožnja po kilometru košta 105 dinara u prvoj (radni dani i subota od 6.00 do 22.00), 135 u drugoj (22.00-6.00, praznicima i nedeljom) i 210 dinara u trećoj tarifi (van gradskog područja). Čekanje po času taksisti naplaćuju 1.800 dinara.

Dežurne bolnice u Beogradu za decembar i januar

Na likovima u nastavku možete da vidite kako će dežurati bolnice u Beogradu:

- Spisak i kontakti dežurnih bolnica u Beogradu u decembru

- Spisak i kontakti dežurnih bolnica u Beogradu u januaru

Radno vreme Gradskog zavoda za javno zdravlje tokom praznika

Tokom predstojećih praznika Jedinica za zdravstveni nadzor (sanitarni pregledi) radiće u četvrtak, 2. januara od 7.15 do 13.00, a prijemno odelјenje od 7.00 do 13.00. Neradni dani su sreda, 1. januar, i utorak, 7. januar.

Inače, radno vreme trgovinskih i zanatskih radnji na teritoriji Beograda u vreme novogodišnjih i božićnih praznika uređeno je gradskom odlukom, saopšteno je iz Sekretarijata za privredu.

Prema odredbama Odluke o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji Beograda u vreme novogodišnjih i božićnih praznika, privredni subjekti koji obavljaju zanatsku i trgovinsku delatnost na teritoriji grada Beograda rade prema sledećem rasporedu:

– 31. decembra, dežurni prodajni objekti nespecijalizovanih trgovinskih formata, pretežno prehrambenog asortimana (hipermarketi, supermarketi, superete, mini-marketi i drugo), moraju da rade najmanje od 9 do 12 sati;

– 1. januara 2024. godine (Nova godina, ponedeljak), dežurni prodajni objekti mogu biti zatvoreni;

– 2. januara, dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje od 9 do 12 sati;

– 6. januara (Badnji dan, subota), dežurni prodajni objekti nespecijalizovanih trgovinskih formata, pretežno prehrambenog asortimana (hipermarketi, supermarketi, superete, mini-marketi i drugo), moraju da rade najmanje od 9 do 18 sati;

– 7. januara (Božić, nedelja), dežurni prodajni objekti mogu biti zatvoreni.

Na dan državnog i drugog praznika (1, 2. i 7. januar 2024. godine) nespecijalizovani trgovinski formati u kojima se obavlja trgovina na malo, pretežno neprehrambenog asortimana, i posebni trgovinski formati mogu biti zatvoreni.

Benzinske stanice na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji grada Beograda rade od 0 do 24 sata, a ostale benzinske stanice u gradu najmanje od 6 do 20 sati.

Dežurni prodajni objekti koji u vreme državnih i drugih praznika obavljaju delatnost, dužni su da raspored, početak i završetak radnog vremena, istaknu na vidnom mestu objekta, najmanje tri dana pre dana državnog i drugog praznika.

Svi trgovinski i zanatski objekti u dane novogodišnjih i božićnih praznika mogu biti otvoreni i raditi duže od radnog vremena navedenog u ovom saopštenju.

Autor: Dubravka Bošković