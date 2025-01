Proleće u januaru se nastavlja: U Beogradu sunčano i vetrovito, a uskoro Srbiju pogađa vremenski rolerkoster

Na severu Srbije u sredu sunčano.

U ostalim predelima očekuje se umereno oblačno. Krajem dana u južnim, a tokom večeri i noći i na jugoistoku i istoku Srbije jače naoblačenje sa kišom. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 0 do 10°C, maksimalna dnevna od 14 do 20°C.

U Beogradu u sredu sunčano. U ostalim predelima očekuje se umereno oblačno. Krajem dana u južnim, a tokom večeri i noći i na jugoistoku i istoku Srbije jače naoblačenje sa kišom. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 0 do 10°C, maksimalna dnevna od 14 do 20°C.

Autor: Marija Radić